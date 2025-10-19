پخش زنده
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: دیگر نباید بگوییم که جلسه هماندیشی برگزار شود؛ وقتی نیمی از اعضا هم در جلسه شرکت نمیکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز یکشنبه در سیصد و شصت و سومین جلسه شورا با بیان اینکه جلسه امروز به دلیل برگزاری جلسه هم اندیشی با تأخیر برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه قبلی سخنانی توسط آقای شربیانی مطرح و قرار شد به آن پاسخ داده شود تا کارکنان به شکل استوار و با آیندهای روشن در طرح مسکن کارکنان مشارکت کنند. متأسفانه ایشان خودشان هم در جلسه حضور نداشتند. دیگر نباید بگوییم که جلسه هم اندیشی برگزار شود؛ وقتی نیمی از اعضا هم در جلسه شرکت نمیکنند.
در ادامه جعفربندی شربیانی در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: اگر آقای زاکانی در جلسه بودند، ما هم شرکت میکردیم، اما او برای خودش شأن پاسخگویی قائل نیست.
وی افزود: اگر آقای چمران نبود در این دوره شورا اتفاقات بدی رخ میداد؛ چرا که گروهی از اعضای شورا طوری رفتار میکنند که در شورا بسته میشد. من ۴۰ سوال طرح مسکن کارکنان دادهام و شهرداری باید پاسخ دهد؟ آقای زاکانی لطفا برای شش ماه برنامه ریزی کنید.
در ادامه باقری معاون شهردار تهران نیز با حضور در صحن شورا اعلام کرد؛ دبیر قرارگاه مسکن کارکنان شهرداری در جلسه حاضر بود تا پاسخگو باشد، اما اعضای شورای شهر غایب بودند.
بارها به دولت و مجلس تذکر دادیم که برای نجات تهران فکر کند
رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: در مدت اخیر بنده و همکاران بارها به دولت و مجلس تذکر دادیم که برای نجات تهران فکر کنند.
مهدی اقراریان با اشاره به دغدغه کودکان مبنی بر اینکه تعداد شهربازیها در تهران کم است، اظهار کرد: مدتهای مدیدی بود که کارشناسان هشدار میدادند که هدررفت منابع برق داریم و به این موارد کارشناسی توجه نشد تا شاهد بحران ناترازی انرژی در کشور باشیم.
وی افزود: در مدت اخیر نیز بنده و همکاران بارها به دولت و مجلس تذکر دادیم که برای نجات تهران فکر کنند. ما و شهروندان تهرانی نباید فریب پروژههای رسانهای را بخوریم که واقعیتها را وارونه نشان میدهد. امروز تلاش میشود مشکلات با جارو زیر فرش پنهان شود.
اقراریان با اشاره به بحران آلودگی هوا و ترافیک در پایتخت، خاطرنشان کرد: با رویکردهای سیاسی نمیتوان واقعیتها را وارونه نشان داد. از رئیس مجلس و رئیس جمهور درخواست میکنیم که نسبت به مسائل بی تفاوت نباشند. وضعیت تهران با چالشهای گوناگونی روبه رو است و باید برای آن فکری کرد.
وی با بیان اینکه جلسه هم اندیشی بدون نتیجه اثری ندارد، گفت: شهردار باید پاسخگو باشد.
وی در مورد برگزاری جلسه هم اندیشی تصریح کرد: هم اندیشی یعنی همه باید با هم فکر کنند. شما وقتی حضور پیدا نمیکنید طلبکار میشوید. وقتی جلسه هم اندیشی دعوت میکنیم، به احترام دعوت باید حضور پیدا کنید و وقتی نیستید نباید چیزی بگویید.شهرداری توضیحی درباره حصارکشی بوستانها نمیدهد
در ادامه ناصر امانی نیز در تذکر پیش ار دستور خود خاطرنشان کرد: شهر در حال آلودگی مجدد است و احتمالا این آلودگی در کل پاییز ادامه خواهد داشت؛ نگرانی خود را در مورد نظافت و آراستگی شهر و همچنین صیانت و حفاظت از درختان شهر اعلام میکنم. شیوه و روش فعلی در واگذاری چند منطقه به پیمانکار پاسخگو و حل کننده نظافت شهر نیست.
وی اضافه کرد: ضرورت تجدید نظر در اجرای طرحهای عمرانی و نحوه جا به جایی درختان حائز اهمیت است؛ با اجرای طرحهای عمرانی درختان جا به جا و در فضای پیرامونی شهر قرار داده میشوند. درختان سوزنی برگ پس از جا به جایی خشک میشوند. هر روز شاهد حصارکشی بوستانها در سطح شهر هستیم و شهرداری هیچ توضیحی در این خصوص نمیدهد. رییس جدید سازمان بوستانها در این خصوص برنامههای خود را ارائه دهد.
بررسی طرح الزام شهرداری به شناسایی ثبت و نگهداری از اموال تاریخی به جلسه بعد موکول شد
در ادامه سیصد و شصت و سومین جلسه شورا، طرح الزام شهرداری تهران نسبت به شناسایی ثبت و نگهداری از اموال تاریخی، فرهنگی و هنری پس از بررسیهای بیشتر در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، در جلسه آینده بررسی و تصویب شود.
سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه دوره ششم یکی از دورههای درخشان در حوزه میراثی و تاریخی بود، اظهار کرد: فرایند قانونیای در کشور وجود دارد و باید این فرایند طی شود. صحبت از این دوره و دوره قبل نیست. شهرداری چندان وارد فرایند قانونی ثبت آثار تاریخی خود نشده و اینکه فرایند و الزامی در نظر بگیریم که شهرداری آثار خود را در سامانه جام ثبت کند، یک تکلیف مشخص است که ما هم در مدیریت شهری مشمول آن میشویم.
وی ادامه داد: شهرداری علاوه بر سامانه جام باید خود نیز سامانهای داشته باشد که اموال تاریخی و ارزشمند خود را در آن ثبت کند؛ چراکه سامانه جام قابلیت ثبت تمام اموال را ندارد و شهرداری باید در قالب سامانه امین اموال، این زمینه را برای ثبت آثار تاریخی فراهم کند.
علوی با بیان اینکه ثبت در سامانه جام موضوع زمان بری است، تصریح کرد: دو مجموعه در حال ثبت آثار خود هستند و بر اساس آنچه اعلام شده، ثبت اموال بسیار سخت گیرانه است. در سطح اول جابجایی آثار تنها با مصوبه هیئت دولت انجام میشود و اموال سطح دو و سه باید با مجوز وزارت میراث فرهنگی جابجا شوند.
گفتنی است مقرر شد طرح الزام شهرداری تهران نسبت به شناسایی ثبت و نگهداری از اموال تاریخی، فرهنگی و هنری پس از بررسیهای بیشتر در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، در جلسه آینده بررسی و تصویب شود.