به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هومن سپهوند با اشاره به آمادگی کامل شبکه تعاون روستایی شوش جهت تامین نیاز کشاورزان برای کشت‌های مختلف اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه ۲ هزار و ۱۰۰ تن بذر گندم توسط شبکه خریداری و ۷۰۰ تن از آن توزیع شده است و در صورت نیاز این رقم قطعا افزایش خواهد یافت.

وی افزود: همچنین ۵۷ تن بذر کلزا خریداری و ۵۰ تن آن توزیع شده است و با توجه به اینکه شوش و کرخه دو شهرستان مهم در زمینه کشت و تولید کلزا هستند، این آمادگی وجود دارد تا به هر میزان کشاورزان اعلام نیاز کنند، بذر مورد نیاز تامین و در اختیارشان قرار گیرد.

سپهوند با اشاره به کود تامین و توزیع شده توسط شبکه تعاون روستایی، تصریح کرد: از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه هزار و ۴۴۵ تن کود اوره خرید و ۹۹۵ تن آن توزیع شده است.

به گفته رئیس تعاون روستایی شوش؛ در این مدت ۲۵ تن کود فسفات آمونیم خرید و در انبار ذخیره سازی شده و ۲۵ تن کود پتاس خریداری و توزیع شده است.