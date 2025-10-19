به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، صبح امروز چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب با بیش از ۲۳۰ ناشر از سراسر کشور و بیش از ۱۷ هزار عنوان کتاب با حضور سردار عبدالرضا آزادی رییس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و جمعی از مسئولان استانی در مصلای بجنورد گشایش یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی، در آیین گشایش این رویداد با ابراز خرسندی از برپایی دوباره نمایشگاه گفت: در این رویداد با حضور ۲۳۰ ناشر، ۱۷ هزار عنوان کتاب و ۱۲۸ هزار جلد کتاب شاهد دمیده شدن روح تازه‌ای در فضای فرهنگی استان هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی لازمه قاعده‌مند بودن ذهن را مطالعه دانست و بر ضرورت ترغیب جامعه به کتاب و کتابخوانی تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین رضا نوری خواستار اطلاع رسانی گسترده از بستر‌های مختلف در این رویداد شد و از مردم خواست تا با حضور در این رویداد فرهنگی انس و الفت خود را با کتاب بیش از پیش کنند.

این نمایشگاه از امروز تا سوم آبان‌ماه در دو نوبت صبح و عصر در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد پذیرای علاقه‌مندان به کتاب، فرهنگ و هنر است.