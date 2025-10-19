به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درنشست رایزنان فرهنگی اعزامی به خارج از کشور با سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به ارتباط نزدیک این سازمان با حوزه‌های ماموریتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرد: ما رابطه‌ای عمیق و راهبردی با این وزارتخانه داریم و در تلاش هستیم تا از این هم‌افزایی برای ارتقای تصویر ایران در جهان استفاده کنیم.

محمد مهدی ایمانی‌پور با تاکید بر اهمیت بهبود تصویر ایران در افکار عمومی جهان، افزود: تجربه‌ای که در دعوت از اینفلوئنسر‌ها داشتیم، نشان داد که حضورشان تاثیر بسزایی در جذب گردشگر داشت و بر اساس رصدی که صورت گرفت حجم گردشگران در برخی کشور‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافت.

وی معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی‌اسلامی را از ماموریت‌های اصلی سازمان متبوع خود برشمرد و گفت: ایران اسلامی با پیشینه تاریخی کهن، همواره مورد توجه بوده و رایزنان فرهنگی باید این غنا را به شکلی موثر منتقل کنند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به صادرات خدمات و محصولات فرهنگی به‌عنوان یکی از تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: صنایع‌دستی ایرانی از مهم‌ترین حوزه‌های صادرات فرهنگی است که باید در اولویت رایزنی‌های فرهنگی قرار گیرد.

او رایزنان فرهنگی را نمایندگان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه دیپلماسی فرهنگی و گردشگری دانست و تاکید کرد: بازاریابی گردشگری دو رکن اصلی تولید محتوا و عرضه دارد. تولید محتوا بر عهده این وزارتخانه است، اما عرضه و معرفی آن وظیفه ذاتی رایزنان فرهنگی در خارج از کشور است. انتظار داریم در برنامه بازاریابی گردشگری، این موضوع را مدنظر داشته باشید.

ایمانی‌پور همچنین بر ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای جذب گردشگر اشاره کرد و دبیرخانه شورای ملی ایرانیان خارج از کشور را ظرفیت مهمی در این زمینه دانست.

او با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت: در شرایط جنگ نرم، دیپلماسی عمومی و فرهنگی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، نیازمند مجاهدت بیشتر در حوزه فرهنگی هستیم. امیدوارم حضور رایزنان فرهنگی در نمایندگی‌های خارج از کشور به تقویت روابط فرهنگی و جذب بیشتر گردشگران منجر شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات گفت: با اجرای برنامه «از ایران‌ بگو» که هدفش نشان دادن تصویر واقعی ایران توسط اصحاب رسانه و‌ افراد تاثیرگذار کشورهای مختلف است، سفر گردشگر از کشورها به ایران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.

حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور در دیدار با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی افزود: تلاش شده با چهار وزیر مرتبط با حوزه فرهنگ شامل«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و «وزارت ورزش و جوانان» تعامل و همکاری جدی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با سازمان فرهنگ و ارتباطات هر دو یک هدف را دنبال می کند بیان کرد: حوزه گردشگری برای سازمان فرهنگ و ارتباطات و رایزن های فرهنگی مستقر در کشورهای مختلف، در اولویت قرار دارد.

حجت الاسلام ایمانی پور گفت: یکی از ماموریت های مهم رایزن های فرهنگی، بروزرسانی تصویر غلط جا افتاده در ذهن شهروندان خارجی و معرفی تمدن و میراث ایران است که با این هدف از سال 1401 برنامه مشترک با وزارت میراث فرهنگی به نام «از ایران بگو» آغاز شد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات افزود: یکی از موضوعات مهم و قابل پیگیری برای رایزن های فرهنگی، بازاریابی گردشگری است که در دو بخش تولید محتوا و عرضه است؛ کار تولید محتوا توسط وزارت میراث فرهنگی انجام می شود و در بخش عرضه، رایزن ها با جدیدیت کار را پیگیری خواهند کرد.

در ادامه رایزن‌های فرهنگی حاضر در جلسه به ارائه نظرات، پیشنهاد‌ها و برنامه‌های خود پرداختند.

حضور فعال در نمایشگاه‌های تخصصی گردشگری و جشنواره‌های بین‌المللی، ارائه تسهیلات برای جذب گردشگر، ساماندهی تور‌ها و ارائه خدمات استاندارد، تولید محتوای جذاب و هنری مطابق با ذایقه بین‌المللی، تقویت و فعال کردن استان‌ها، تعریف برنامه و بودجه برای کشور‌های هدف و پاسخگویی رایزن‌های فرهنگی به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حضور ۱۸۸ اینفلئونسر، گروه‌های مستندسازی و رسانه طی سه سال گذشته، ارائه تصویری روشن از ایران امروز به کشور‌های هدف، از جمله نکات مطرح شده در جلسه بود.

در بخش دیگری از این نشست مریم جلالی معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی، صنایع‌دستی را نقطه روایی برای تصویرسازی از ایران عنوان کرد و افزود: ما ۱۷ شهر و روستای جهانی صنایع‌دستی داریم که در کنار روستا‌ها و ثبت‌های میراثی می‌تواند بهانه‌ای برای روایت سازی، ارتباطات، گفت‌و‌گو، قصه‌سازی و معنا سازی باشد.

جلالی با بیان اینکه مزیت رقابتی برای هنر ایرانی وجود دارد، به اهمیت تقویت ارتباطات و شبکه‌سازی با کشور‌های همسایه تاکید و از شکل‌گیری این ارتباط میان ده استان مرزی با کشور‌های همسایه برای صادرات صنایع‌دستی خبر داد.