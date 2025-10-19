پخش زنده
استاندار اردبیل از آمادگی این استان برای میزبانی مسابقات قرآنی خبر داد و گفت: نقشآفرینی در عرصه آموزههای کلام وحی، فریضهای دینی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در نشست با مدیرکل امور استانهای دارالقرآن کشور در اردبیل اظهار کرد: خدمت در حوزه قرآن، فریضهای دینی و ذخیرهای معنوی برای آخرت است و پیوست فرهنگی و قرآنی باید در هر کاری مدنظر قرار بگیرد.
وی بیان کرد: بر همین اساس نگاه دولت چهاردهم نگاهی فرهنگی، مردمی و متوازن به تمام حوزهها است؛ چرا که بهرهگیری از آموزههای قرآنی در مسیر اداره جامعه میتواند نقش موثری در ارتقای حوزههای فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.
استاندار اردبیل از آمادگی این استان برای میزبانی جشنواره قرآنی خانواده کارکنان وزارت کشور در شمالغرب خبر داد و اضافه کرد: پیگیری احداث اردوگاه، تامین زمین برای دارالقرآن و اختصاص اعتبارات لازم به شورای توسعه قرآنی استان در دستور کار است.
حجتالاسلام محمدرضا شفیعی، مدیرکل امور استانهای دارالقرآن الکریم کشور نیز در این نشست با اشاره به نقش موثر فعالیتهای قرآنی در کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش امنیت عمومی گفت: باطن و باور مدیران نظام اسلامی ریشه در تعالیم قرآنی دارد و باید از این ظرفیت برای تحکیم بنیانهای فرهنگی جامعه نیز بهره بگیریم.