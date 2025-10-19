به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس انجمن خوشنویسان شهرستان نقده از برگزاری این نمایشگاه در سالن شهید میرکمال قائمی خبر داد و افزود: این نمایشگاه با حضور هنرمندان خوشنویسی در رده استادی، فوق ممتاز و ممتاز با ۴۰ اثر در رشته نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، کتابت، چلیپا، معلی و تذهیب برگزار شده است.

فرامرز تیمور نژاد با اشاره به اینکه مضمون بیشتر آثار قرآنی و اشعار شعرای برجسته کشور می‌باشد تصریح کرد: انجمن خوشنویسان این شهرستان با حضور ۴ دارنده درجه استادی، ۱۰ نفر فوق ممتاز و ۳۰ نفر ممتاز فعالیت می کند که دوره‌های مختلف آموزش خوشنویسی را برگزار می‌کنند.

این نمایشگاه در طبقه دوم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نقده بمدت یک هفته صبح و عصر دایر و بازدید برای عموم آزاد است.