پخش زنده
امروز: -
هفته نهم فوتبال لیگای اسپانیا شب گذشته پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
نتیجه جمعه ۲۵ مهر:
رئال اویدو ۰ – ۲ اسپانیول
نتایج شنبه ۲۶ مهر:
سویا ۱ – ۳ رئال مایورکا
بارسلونا ۲ – ۱ جیرونا (گلهای بارسا: پدری در دقیقه ۱۳ و رونالدو آروخو ۳ + ۹۰)
ویارئال ۲ – ۲ رئال بتیس
آتلتیکومادرید ۱ – ۰ اوساسونا (گل: تیاگو آلمادا در دقیقه ۶۹)
یکشنبه ۲۷ مهر:
الچه – آتلتیک بیلبائو
سلتاویگو – رئال سوسیداد
لوانته – رایووایه کانو
ختافه – رئال مادرید
دوشنبه ۲۸ مهر:
دپورتیوو آلاوس – والنسیا
در جدول لیگایس اسپانیا تیم بارسلونا با ۲۲ امتیاز صدرنشبن شد وتیمهای رئال مادرید با ۲۱، ویارئال با ۱۷ و آتلتیکومادرید با ۱۶ متیاز دوم تا چهارم هستند.