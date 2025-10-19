به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

نتیجه جمعه ۲۵ مهر:

رئال اویدو ۰ – ۲ اسپانیول

نتایج شنبه ۲۶ مهر:

سویا ۱ – ۳ رئال مایورکا

بارسلونا ۲ – ۱ جیرونا (گل‌های بارسا: پدری در دقیقه ۱۳ و رونالدو آروخو ۳ + ۹۰)

ویارئال ۲ – ۲ رئال بتیس

آتلتیکومادرید ۱ – ۰ اوساسونا (گل: تیاگو آلمادا در دقیقه ۶۹)

یکشنبه ۲۷ مهر:

الچه – آتلتیک بیلبائو

سلتاویگو – رئال سوسیداد

لوانته – رایووایه کانو

ختافه – رئال مادرید

دوشنبه ۲۸ مهر:

دپورتیوو آلاوس – والنسیا

در جدول لیگایس اسپانیا تیم بارسلونا با ۲۲ امتیاز صدرنشبن شد وتیم‌های رئال مادرید با ۲۱، ویارئال با ۱۷ و آتلتیکومادرید با ۱۶ متیاز دوم تا چهارم هستند.