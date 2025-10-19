صعود دختران والیبالیست استان به مرحله حذفی المپیاد کشوری
خبرهایی از راه یابی دختران والیبالیست استان به مرحله حذفی المپیاد کشوری تا صعود یارا قزوین در لیگ برتر دوچرخهسواری کشور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
نماینده استان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ارومیه میرود.
این رقابتها به میزبانی کرمان در حال برگزاری است.
صعود یارا قزوین در لیگ برتر دوچرخهسواری کشور
تیم یارا قزوین در پایان هفته دوم لیگ برتر با یک پله صعود، در جایگاه پنجم جدول ردهبندی قرار گرفت.
مرحله دوم این رقابتها در منطقه آزاد تجاری ارس برگزار شد.
شکست شمس آذر مقابل فجر سپاسی شیراز
نماینده استان در هفته هفتم لیگ برتر با یک گل مقابل فجر سپاسی بازی را واگذار کرد.
شمس آذر با دو امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.
تیم شمس آذر در هفته هشتم لیگ برتر جمعه دوم آبان به مصاف فولاد خوزستان میرود.