پخش زنده
امروز: -
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: انسجام مدیران کلید توسعه پایدار استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در شورای برنامه ریزی بر اهمیت همدلی و انسجام مدیران و نمایندگان، پیگیری مستمر مصوبات شورا و سفر معاون رئیسجمهور، مدیریت هزینهها، شفافیت مالی، اولویتبندی طرحها و استفاده از ظرفیتهای اعتباری و مالی تأکید کرد.
وی همچنین خواستار فعالسازی کارگروههای تخصصی، هدایت پژوهشها به حل مسائل توسعهای، مولدسازی املاک مازاد و جذب سرمایهگذاران برای پروژههای نیمهتمام شد و تأکید کرد: تحقق اهداف توسعهای استان تنها با همافزایی مدیران و همراهی مردم امکانپذیر است.