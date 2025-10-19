پخش زنده
نخستین یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجتالاسلام امیری مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با اشاره به اینکه زنده نگهداشتن یاد شهدا از شهادت کمتر نیست، گفت: باید مجاهدت و رشادتهای شهدا را در زمان ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه زنده نگه داشت و آرمانهای شهدا را پاس داشت.
حسین یکتا راوی دفاع مقدس به بیان ابعاد مختلف جنگ ۱۲ روزه پرداخت و افزود: این نبرد نهفقط میان کشورها بلکه میان ارزشها و باورهای ملتها جریان دارد و همه نسلها باید در آن نقشآفرینی کنند.
مشاور رئیس ستاد مرکزی راهیاننور خاطرنشان کرد، این جنگ ۱۲ روزه علاوه بر بالا بردن آگاهی مردم، اتحاد و همدلی را نیز در بین نسلهای مختلف افزایش داد.
حسین یکتا گفت: دشمن به دنبال تضعیف روحیه جامعه است، اما ایران و نسل جوان آن نشان دادهاند که در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، پیروز میدان خواهند بود.
تجلیل از خانواده شهدای هشت سال دفاع مقدس، بهروز، بهزاد و فریبرز رییسی و خانواده شهید جنگ ۱۲ روزه شهید داوود شیروانی، مداحی و مرثیهسرایی از دیگر برنامههای این مراسم بود.