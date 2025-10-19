پخش زنده
مجموعه مستند «زنگ امید»؛ بررسی ضرورت آموزش مهارت به کودکان در «مثبت آموزش» و فیلم سینمایی «تعطیلات متفاوت» از قاب شبکههای سیما تقدیم علاقه مندان میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «زنگ امید» با محوریت روایت زندگی دانشآموزان نخبه و پرتلاش کشور، در قالب روایتی الهامبخش از امید، پشتکار و موفقیت، از شبکه دو سیما پخش میشود.
این مستند که به تهیهکنندگی امید نعیمیخرد و کارگردانی امیرمحمد مروی، ایمان ایزی، میثم ملکیپور و رضوانه فتحی در مدرسه اندیشه و هنر (ماه) تولید شده، هر هفته از شنبه تا دوشنبه حوالی ساعت ۱۶:۳۰ پخش خواهد شد.
«زنگ امید» مجموعهای از قصههای واقعی نوجوانانی است که با وجود محدودیتها، با ایمان، اراده و تلاش مداوم، مسیر پیشرفت را پیمودهاند و امروز هر یک به الگویی الهامبخش برای همسنوسالان خود بدل شدهاند.
این مستند در قالب فصل نخست خود، در بیست قسمت به روی آنتن میرود و از نقاط مختلف کشور، از شهرهای بزرگ تا روستاهای دورافتاده، به معرفی استعدادها و موفقیتهای دانشآموزان ایرانی میپردازد.
هدف این مجموعه، نمایش روایتهای اصیل و انسانی از زبان خود نوجوانان است؛ روایتهایی از مسیر رشد، سختیها و پیروزیهایی که با تلاش و امید به دست آمدهاند.
«زنگ امید» تلاش دارد نشان دهد موفقیت، نه تنها در شهرهای بزرگ، بلکه در دل مدارس کوچک و میان دانشآموزانی با امکانات محدود نیز جوانه میزند.
برنامه «مثبت آموزش»
برنامه «مثبت آموزش»، امروز از لزوم توجه به آموزش مهارتهای بنیادی زندگی برای کودکان و نوجوانان در کنار آموزشهای رسمی با نگاهی تازه به سلامت جسمانی، تربیت ذهنی و رشد اجتماعی دانشآموزان سخن میگوید.
برنامه تلویزیونی «مثبت آموزش» روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش خواهد شد.
این قسمت با تکیه بر موضوع آموزش مهارتهای زندگی، سلامت جسمانی و تربیت کاربردی برای کودکان و نوجوانان روی آنتن میرود.
مهمانان این قسمت از برنامه فرحناز صبری آزاد، مدیر دبیرستان بزرگسالان و مدرس دانشگاه فرهنگیان، محمدرضا مازندرانی، معلم باتجربه و بازنشسته حوزه تربیتبدنی و آیتالله دهقان، معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش شهر تهران هستند.
برنامه «مثبت آموزش» این هفته در گفتوگو با این کارشناسان، به بررسی راهکارهای تلفیق سواد زندگی با آموزش رسمی میپردازد، و موضوعاتی حیاتی مانند سلامت جسمی دانشآموزان با رویکردهای اصلاحی و ورزش دانشآموزی، در کانون توجه قرار میگیرند.
فیلم سینمایی «تعطیلات متفاوت»
فیلم سینمایی «تعطیلات متفاوت» با گویندگی ۲۰ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
این سینمایی در گونه کمدی و درام محصول آمریکا در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی مهوش افشاری و صدابردار آن سعید عابدی است.
آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، فاطمه برزویی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، لادن سلطان پناه، ابوالفضل شاه بهرامی، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، فاطمه غزنوی، نسرین کوچک خانی، کسری کیانی، علی همت مومیوند، صنم نکواقبال، نازنین یاری و مهوش افشاری صداپیشههای این اثر بودهاند.
این فیلم درباره لوسی است که رابطه پیچیدهای با خانواده خود دارد. پدر و مادرش از هم جدا شده اند. خواهر وکیلش در شهر دیگری زندگی میکند. اما وقتی مادرش در شب کریسمس ناپدید میشود، او باید خانوادهاش را دوباره دور هم جمع کند.....