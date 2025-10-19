معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت گفت: ۱۴۴ میلیون هکتار از اراضی کشور حدنگاری و تثبیت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست خبری معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.

در این نشست، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر، سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد و محسن طاهریان، معاون توسعه و فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی نیز حضور داشتند.

در این نشست خبری، گزارشی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه تحقق سند تحول و تعالی ارائه شد. همچنین، آخرین آمار حدنگاری، وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و عملکرد سامانه‌های مرتبط با اجرای این قانون تشریح شد.

صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر در این نشست خبری درباره با قانون حدنگار افزود: قانون حدنگار از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ اجرا شد. در حال حاضر از ۴ میلیون هکتار از اراضی کشور ۱۴۴ میلیون هکتار معادل ۸۸ درصد اراضی کشور تثبیت و حدنگاری شده است.

معاون امور املاک و کاداستر گفت: از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی، ۱۳۵ میلیون هکتار معادل ۹۹ درصد اراضی ملی حدنگاری شده است، همچنین از ۱۵ میلیون از اراضی کشاورزی ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار معادل ۷۶ درصد اراضی کشاورزی تثبیت و حدنگاری شده است.

کشاورز افزود در بافت شهری برای ۷۶ درصد قطعات شهری سند حدنگاری صادر شده است.