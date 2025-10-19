معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان برنامه های هفته تربیت بدنی در این استان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حمیدرضا آزارش در ارتباط تلفنی گفت: ۱۰ عنوان فعالیت به مناسبت هفته تربیت بدنی در این استان برنامه ریزی شده است.

وی افزود: افتتاحیه کانون‌های ورزشی پهلوان طرح سعید شوقانی، مرحله چهارم ایرانی همدلی، انتخابات انجمن ورزشی، ورزش با خانواده از جمله برنامه‌های این هفته است.

به گفته وی کمبودنیروی تریبت بدنی در مقطع ابتدایی گفت: ۱۸۷معلم تخصصی ورزش در این استان فعالیت دارند.