کمیسیون تحقیقات فضایی و جو فوقانی پاکستان موسوم به «سپارکو» اولین ماهواره فراطیفی این کشور را با کمک چین به فضا پرتاب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پرتاب موفقیت آمیز این ماهواره با عنوان "اچ. اس-۱" از یک مرکز پرتاب در چین یک نقطه عطف بزرگ برای پاکستان به شمار می‌رود.

ماهواره اچ. اس-۱ مجهز به فناوری پیشرفته تصویربرداری فراطیفی است که قادر به ثبت داده‌ها در صد‌ها باند طیفی باریک می‌باشد. این قابلیت امکان نظارت و تجزیه و تحلیل دقیق کاربری زمین، سلامت پوشش گیاهی، منابع آب و توسعه شهری را فراهم می‌کند.

وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که این دستاورد همچنین همکاری دیرینه با چین در اکتشافات صلح‌آمیز فضایی و کاربرد آن برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی را برجسته می‌کند.

انتظار می‌رود این ماهواره ظرفیت‌های بومی پاکستان را در زمینه‌هایی مانند کشاورزی دقیق، نظارت بر محیط زیست، برنامه‌ریزی شهری و مدیریت بحران به طور قابل توجهی افزایش دهد.

داده‌های با وضوح بالای ماهواره فرا طیفی اچ. اس-۱ از مدیریت منابع بهبود یافته پشتیبانی کرده و تاب‌آوری پاکستان را در برابر چالش‌های مرتبط با آب و هوا تقویت می‌کند.