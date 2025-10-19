پخش زنده
بهسازی گردنه داراکویه به طول حدود ۱۰ کیلومتر در جاده قدیم فسا به داراب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده مردم شهرستانهای داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: بهسازی گردنه داراکویه به طول حدود ۱۰ کیلومتر با اعتبار بیش از ۷۴۶ میلیارد تومان در جاده قدیم فسا به داراب آغاز شد و تا ۲۴ ماه آینده به پایان میرسد.
عسکری با بیان اینکه اجرای این طرح با هدف ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات، تسهیل در صادرات و ارسال سریعتر کالا به بنادر جنوبی است افزود: با اتمام طرح، جاده قدیم فسا-داراب به طول ۱۰۰ کیلومتر به صورت چهار خطه خواهد شد.
نماینده مردم شهرستانهای داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جاده قدیم داراب ـ فسا یکی از مسیرهای پرتردد شرق استان است که اجرای آن در سال ۱۳۹۰ کلید خورد ولی به دلیل کمبود اعتبار در سال ۱۳۹۳ متوقف شد.
شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.