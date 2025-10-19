به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نخستین دوره لیگ شمشیربازی شهرستان بافق با حضور هفت تیم از مدارس این شهرستان آغاز شد.

اصغر آقابابایی رئیس هیئت شمشیربازی شهرستان بافق با اعلام این خبر گفت: این رقابت‌ها با همکاری آموزش و پرورش بافق و با هدف کسب تجربه، ارتقای مهارت و آشنایی شمشیربازان تازه‌کار با آخرین قوانین و مقررات این رشته برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره ۲۴ شمشیرباز از هفت مدرسه منتخب حضور دارند که پس از اجرای طرح استعدادیابی در تابستان سال گذشته انتخاب و به عضویت تیم‌های مدرسه‌ای درآمده‌اند.

آقابابایی بیان کرد: نخستین دوره لیگ شمشیربازی بافق شامل ۲۳ مسابقه است و شرکت‌کنندگان به مدت ۲۰ روز در سالن اختصاصی شمشیربازی ورزشگاه تختی بافق به رقابت خواهند پرداخت.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این لیگ، پایه‌سازی و پرورش استعداد‌های نوجوان در رشته شمشیربازی و ایجاد زمینه حضور آنان در مسابقات استانی و کشوری است.

گفتنی است، هم‌اکنون بیش از ۴۵ شمشیرباز در شهرستان بافق به‌صورت مستمر در حال تمرین و فعالیت هستند.