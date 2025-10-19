پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز خداوند را شاکریم که علم هستهای در خدمت امنیت غذایی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل احد بیوته در آیین افتتاح مرکز پرتو فرایند اردبیل که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس انرژی اتمی کشور در اردبیل برگزار شد؛ با اشاره به جایگاه علمی ایران در جهان اظهار کرد: امروز شاهد خودنمایی علم و دانش ایرانیان در این نقطه از کشور هستیم و به خود میبالیم که در سایه خون شهدای هستهای و تلاش دانشمندان متعهد، توانستهایم علمی را که روزی در انحصار قدرتهای بزرگ بود، به جهان عرضه کنیم.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هستهای افزود: بیش از دو میلیارد نفر در جهان دچار ناامنی غذایی هستند و اگر هزینههای صرفشده در جنگ بهسوی صلح و توسعه هدایت میشد، امروز جهان چهرهای دیگر داشت. فناوری پرتوفرآیند و علم هستهای به ما کمک میکند تا با کاهش ضایعات کشاورزی و افزایش بهرهوری، سهمی در امنیت غذایی جهانی داشته باشیم.
بیوته با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد محصولات کشاورزی کشور دچار ضایعات میشوند، گفت: پرتودهی مواد غذایی موجب حذف میکروبها و کاهش نیاز به سموم شیمیایی میشود و از طرفی با استفاده از پرتو بر روی بذرها میتوان ارقام جدید با بهرهوری بالا تولید کرد. امروز در مرکز اردبیل شاهد یکی از نمونههای موفق این علم هستیم.
وی در ادامه تصریح کرد: دشمنان باید بدانند اگر شهدای ما را تکهتکه کردند، اندیشه و علم آنان در ذهن و جان هزاران دانشمند و دانشجو زنده مانده و هیچ قدرتی نمیتواند چرخه علم را در ایران متوقف کند. ما با اقتدار پشت علم، پشت دانشمندان و در مسیر فرمایشات مقام معظم رهبری خواهیم ایستاد.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی استان گفت: از وزیر محترم جهاد کشاورزی درخواست داریم خرید تضمینی محصولات اساسی مانند سیبزمینی، بادامزمینی، سیر، پنبه و گوجهفرنگی بهموقع انجام شود و تأمین نهادههای کشاورزی نیز تسریع گردد. نبود صنایع تکمیلی، واردات بیرویه و آلودگی کودها و سموم از دغدغههای جدی کشاورزان ماست که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از مهاجرت روستاییان افزود: نگهداشتن جمعیت در روستاها و تقویت چرخه تولید، یکی از مهمترین مسائل کشور است. امیدواریم با برنامههای وزارت جهاد کشاورزی شاهد توسعه پایدار در استان اردبیل باشیم.
بیوته در پایان با قدردانی از سازمان انرژی اتمی و وزارت جهاد کشاورزی، خواستار توسعه مرکز پرتوفرآیند اردبیل و ایجاد لجستیک صادراتی برای محصولات کشاورزی شد و گفت: امیدواریم با همکاری دو دستگاه، انبار مجاور این مرکز بهعنوان پایگاه پشتیبانی صادراتی تجهیز و فعال شود.