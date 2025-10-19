پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با اشاره به برگزاری مسابقههای قرآنی مدهامتان به میزبانی استان همدان گفت: رویکرد ستاد عالی مسابقههای قرآن، تقویت و حمایت از جشنواره قرآنی مدهامتان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدمجیدی مهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف گفت: در نیمه دوم سال جاری شاهد رویدادهای خوبی در حوزه قرآنی در کشور هستیم که یکی از این مسابقههای با سابقه و باثبات رقابتهای قرآنی مدهامتان است که همه ساله ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور آن را برگزار میکند.
وی با اشاره به تعامل و همکاری استانداری همدان برای برگزاری این مسابقه ها، افزود: به طور قطع برگزاری مسابقههای قرآنی مدهامتان به عنوان حلقه متصل به مساجد برای ستاد عالی مسابقات از اهمیت بالایی برخوردار است و از این رقابتها حمایت و تلاش میکند که مسابقههای قرآنی مدهامتان سال به سال بهتر از قبل شود.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف به حمایتهای ستاد عالی مسابقات قرآن برای ارتقای مسابقات مدهامتان اشاره کرد و ادامه داد: در همین راستا جلسههای مشترک میان ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور و ستاد عالی مسابقات قرآن برگزار شده و یکی از برنامههای مدنظر ما این است که در آینده برخی از رشتههای مسابقات اوقاف به دلیل تناسب بیشتر با ماهیت مسجد و مسابقات قرآنی مدهامتان به متولیان این رقابتها واگذار شود که پس از تصویب در ستاد عالی مسابقات این پیشنهاد اجرایی میشود.
مجیدی مهر با اشاره به مطالبه رهبری مبنی بر تبدیل مساجد به پایگاه قرآنی، تأکید کرد: اصیلترین و نوینترین رویداد قرآنی کشور، برگزاری مسابقات است و بخش انگیزشی و حرکت دهنده برای مسابقات در مساجد اتفاق میافتد بنابراین برای تحقق مطالبه رهبری و تحقق منویات ایشان پیوند قرآن با مسجد ضروری است.
وی با اشاره به اینکه کانونهای فرهنگی هنری مساجد، یکی از مهرههای موثر در حوزه فعالیتهای قرآنی کشور شناخته میشوند، اضافه کرد: فعالیتهای قرآنی در این مجموعه بیش از دیگر فعالیتها برجستگی دارد و لازم است سال به سال برنامههای قرآنی کانونهای مساجد رونق یابد.