رئیس هیات شطرنج خوزستان از پایان رقابتهای جام زاگرس با قهرمانی علیرضا بساق زاده، استاد فیده استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی راکی با اشاره به برگزاری مسابقات جام زاگرس گرامیداشت شهدای میهن به میزبانی شهرستان ایذه گفت: این رقابتها با حضور ۱۴۷ شطرنج باز در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار شد و علیرضا بساق زاده، استاد فیده استان مقام قهرمانی را از آن خود کرد.
وی افزود: حسین معمارزاده، صادق احمدی، علیرضا زمانی، محمد جیشی، متین افشانی و عبدالقادر بیت مشعل به ترتیب مقامهای دوم تا هفتم این رقابتها را کسب کردند.
یوسفی راکی در تشریح نتایج رقابتهای بانوان مسابقات جام زاگرس اظهار داشت: غزل گوهرچین به مقام اول و آرتمیس زمانی نیز به مقام دوم دست یافتند.
به گفته رئیس هیات شطرنج خوزستان؛ مقام اول رده سنی پیشکسوتان را احمدرضا هرمزی از آن خود کرد.
وی میگوید: مقام اول زیر ۱۸۰۰ را شروین همتیان لرکی، مقام اول زیر ۱۷۰۰ را محمد امین نجاتی، مقام اول زیر ۱۶۰۰ را سید محمد تلغری، مقام اول زیر ۱۵۰۰ را ایمان شاپیری و مقام اول بدون ریتینگ را میثم خلیلی کسب کرده است.
یوسفی راکی بیان داشت: مقام اول ایذه به هادی غریبوند، مقام دوم به مهران عالیوند و مقام سوم نیز به بهداد مومنی چولکی رسید.
وی با بیان اینکه سام اکبری سریزدی و طاها آذرشین به ترتیب مقام اول زیر ۸ سال و مقام اول زیر ۱۰ سال را از آن کردند، تصریح کرد: مقام اول زیر ۱۲ سال را آرش امانی شورباریکی، مقام اول زیر ۱۴ سال را بارمان پارسا زاده و مقام اول زیر ۱۶ سال را علی محمد بیدغی کسب کرد.
به گفته مجتبی یوسفی راکی؛ مقام اول بانوان ایذه را رز محمدرضایی کسب کرده است.
وی در پایان گفت: امیرعباس شهریاری مقام اول زیر ۸ سال ایذه، باربد کیانی ده کیانی، مقام اول زیر ۱۰ سال، محمد امین نوروزی مقام اول زیر ۱۲ سال، امیررضا جهانگیری مقام اول زیر ۱۴ سال و ملینا داودی مکی نیز مقام اول زیر ۱۶ سال از این شهرستان کسب کردهاند.