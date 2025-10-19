نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس از پیشرفت ۹۵ درصدی پل استراتژیک عنافچه خبر داد و گفت: با تامین اعتبار مصوب، این پروژه طی ۲ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی در بازدید از پروژه پل عنافچه بیان کرد: این پل، دسترسی بیش از ۴۲ روستا در مسیر عنافچه و روستا‌های همجوار را به بخش مرکزی اهواز و شهرستان باوی فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: این پروژه یکی از ضروری‌ترین پل‌هایی است که باید بر روی رودخانه کارون ساخته می‌شد.

یوسفی با اشاره به مشکلات تردد مردم منطقه گفت: تاکنون تردد روزانه دانش‌آموزان برای تحصیل، دانشجویان برای حضور در دانشگاه و مردم برای تهیه مایحتاج از بازار‌های شهر ملاثانی، به صورت ناامن و از طریق قایق یا پل شناور انجام می‌شد.

وی از تلاش‌های نیرو‌های نظامی به‌ویژه تیپ پلساز ارتش تقدیر کرد بر اساس برنامه اولیه، قرار بود از پل شناور به مدت ۲ سال استفاده شود، اما بیش از ۱۰ سال است که به مردم خدمات ارائه می‌دهد.

نماینده اهواز خاطرنشان کرد: این پروژه در سال ۱۳۹۸ کلنگ‌زنی شد، اما بدون داشتن ردیف ملی، با قرارداد اولیه ۸۰۰ میلیارد ریال آغاز به کار کرد. تا سال ۱۴۰۰ تنها ۴۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت شد که حتی برای تجهیز کارگاه نیز کافی نبود.

یوسفی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ پیمانکار به دلیل عدم تامین منابع مالی درخواست فسخ قرارداد داد، اما با پیگیری‌های گسترده از دولت، وزارت نفت و سازمان برنامه، تاکنون سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بدون ردیف ملی تامین اعتبار شده است.

وی هشدار داد: در صورت فسخ قرارداد، هزینه اجرای مجدد پروژه به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال می‌رسید.

یوسفی با بیان اینکه پروژه آماده آسفالت و کار‌های نهایی است گفت: دسترسی به پل از سمت شهر ملاثانی آماده آسفالت و کوله‌های پل از سمت روستا‌های مسیر عنافچه در حال تکمیل است.

وی با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری اظهار کرد: اگر تعهدات تامین اعتبار انجام شود، می‌توان این پروژه را حداکثر تا ۲ ماه آینده به بهره‌برداری رساند در غیر این صورت همچنان به پیگیری ریال به ریال جذب منابع ادامه خواهیم داد.

نماینده مردم اهواز در مجلس از مرحوم رستم قاسمی، شهید رئیسی و مهندس بنی‌تمیمی که در دوران تصدی بر این پروژه جان خود را از دست دادند، یاد کرد و این پروژه را ثمره تلاش جمعی و برکت نظام جمهوری اسلامی دانست.

این پل با اتصال مناطق محروم به مراکز شهری، تحول عظیمی در دسترسی‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی ساکنان منطقه ایجاد خواهد کرد.