دو بانوی کوهنورد ایذهای نشان سیمرغ کوهنوردی را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر باشگاه کوهنوردی و سنگنوردی طوفان ایذه گفت: تاراز داودی و لیلاشمس دو کوهنورد عضو این باشگاه توانستند نشان سیمرغ کوهنوردی را کسب کردند.
احمد آقائی افزود: این بانوان کوهنورد توانستند مرتفعترین قلل ۳۱ استان کشور را فتح و به آنها صعود کنند و نشان سیمرغ کوهنوردی را دریافت نمایند.
طرح سیمرغ از سال ۱۳۹۵ به عنوان یک طرح ملی و اقدام توسعه گرا در صنعت گردشگری کوهستان با نام “سیمرغ کوههای ایران” مورد تصویب قرار گرفت. این طرح شامل صعود به بلندترین قلل همه استانهای کشور میشود.