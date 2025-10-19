به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ریحانه اسدپوریان اظهار داشت: بازرسان اداره جهاد و کشاورزی در بازرسی‌های خود از صنف نانوایان و پس از کشف تخلف، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی دزفول ارسال کردند.

وی افزود: پرونده یک واحد صنفی نانوایی برای عرضه خارج از شبکه ۵۰ کیسه آرد به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال در شعبه دوم رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت.

اسدپوریان بیان کرد: شعبه با تحقیقات لازم اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا محکوم کرد و جریمه وصول شد.