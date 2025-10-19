فرمانده کل انتظامی کشور گفت: خانواده شهدا ادامه‌دهنده مکتب حسینی هستند و باید با صبر، پایداری و تبیین زینبی، راه شهدا را زنده نگه دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سردار احمدرضا رادان، گفت: کسانی که تلاش می‌کنند تا یاد شهدا زنده بماند، در حقیقت در مسیر جهاد گام برمی‌دارند.

او افزود: فضای کیش با حضور خانواده‌های شهدا، حال و هوایی معنوی و عطر شهدا گرفته و هر کدام از شما سند زنده‌ای از شهدا هستید، برگزاری این مراسم‌ برای پاسداشت نام و یاد شهدا ضروری است.

سردار رادان، گفت: نسل جدید که دفاع مقدس را درک نکرده بود، امروز نسل دفاع مقدس دوم است، نسلی که ایستادگی را از مکتب اباعبدالله به ارث برده و خانواده‌های شهدا نیز از نسل زینب کبری (س) هستند.

او خاطرنشان کرد: جاودانگی امام حسین (ع) با شهادت و صبر و پایداری حضرت زینب (س) بود و یاد آن حضرت پس از ۱۴۰۰ سال زنده است، شهادت، شجاعت و صبر حضرت زینب (س) فریاد نرفتن زیر بار ستم را در تاریخ ماندگار کرد.

سردار رادان افزود: حضرت زینب (س) تبیین‌گر مکتب امام حسین (ع) بود و امروز نیز خانواده‌های شهدا، ادامه‌دهندگان همان راه و تبیین‌کنندگان مسیر حقیقت هستند، در دفاع مقدس نخست، آمریکا جرائت ورود مستقیم را نداشت، اما در دفاع مقدس دوم، با همراهی اسرائیل و در برابر نیرو‌های زینبیون وارد جنگ شد، این افتخار بزرگی است که غیورمردان ما با پلیدترین دشمنان زمان روبه‌رو شدند و رزمندگان دفاع مقدس دوم با شقی‌ترین دشمنان بشریت جنگیدند.

او افزود: دشمن وقتی در میدان کم آورد، به ارباب خود پناه برد و کمک خواست، اما شهدا تا پای جان ایستادند و با مقاومت خود، دشمن را به خاک ذلت کشاندند.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه برای شهدا شاید شهادت تنها عمل به وظیفه بود، اما امروز بار جهاد زینبی بر دوش خانواده‌های شهداست، افزود: این مسئولیت باید قدرتمندتر از دوران دفاع مقدس ادامه یابد تا ما شرمنده شهدا نشویم، اکنون باید خدمت و جهاد را از دل خانواده‌های شهدا به جامعه تزریق کنیم و راه و رسم آنان را به نسل امروز بیاموزیم.

سردار رادان گفت: مکتب سرخ حسینی تنها با شهادت اباعبدالله زنده نماند بلکه با صبر، پایداری و خطبه‌خوانی حضرت زینب (س) جاودانه شد، خانواده‌های شهدا نیز باید امانت‌دار این مسیر باشند تا در قیامت شرمنده شهدا نشویم.

او افزود: شهادت، مأموریتی بود که اکنون به ما واگذار شده است و رسیدن به قله‌ای که شهدا به ما سپرده‌اند، نیازمند استقامت، تحمل و صبوری است.

سردار رادان گفت: این مسیر آسان و مستقیم نیست و فراز و نشیب دارد. اگر در مسیر بمانیم، زنده‌ایم و اگر متوقف شویم، ما مرده‌ایم، نه شهدا. آنان رفتند تا مردم در آرامش بمانند، مادری در خانه نلرزد، فرزندی در بسترش نگران نباشد و پدری برای روزی خانواده‌اش آسوده حرکت کند. امروز باید ما باشیم تا در مسیر ارزش‌ها انتقال‌دهنده راه شهدا به جامعه باشیم.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: بیان روشنگرانه شما خانواده‌های شهدا، استمرار اقتدار شهید در میدان نبرد است و در مسیر علم، حجاب، جهاد تبیین و حفظ ارزش‌ها، مأموریت‌های سنگینی بر عهده دارید. ما شریک خون شهدا هستیم و باید در مسیر پیشرفت کشور و استمرار روشنگری حرکت کنیم و اجازه ندهیم این راه روشن مخدوش شود.