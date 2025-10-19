پخش زنده
عملیات اجرایی اتصال مرکز بهداشت روستای نلیوان اشنویه به شبکه فیبر نوری اختصاصی، با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و درمانی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره مخابرات اشنویه گفت: عملیات اجرایی طرح فیبر نوری اختصاصی برای مرکز بهداشت روستای نلیوان شهرستان اشنویه آغاز شده است.
زرزا افزود: این اتصال، امکان ارائه خدمات با کیفیت در بستر دیجیتال و فیبر نوری را به طور چشمگیری بهبود میبخشد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت گسترش زیرساختهای ارتباطی، تصریح کرد: این طرح بخشی از برنامههای گسترده مخابرات منطقه برای توسعه زیرساختهای اینترنت پرسرعت در سطح شهرستان اشنویه است و ما آماده همکاری کامل با سایر سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی برای اجرای طرحهای مشابه هستیم.