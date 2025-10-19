به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروزه خدمات دفاتر الکترونیک انتظامی شامل موارد زیر می‌باشد:

ارائه خدمات مربوط به گذرنامه یا پاسپورت (اخد مدارک و ثبت اطلاعات لازم در سیستم)

خدمات مربوط به صدور گواهینامه خودرو و موتورسیکلت (تمدید، تعویض و صدور المثنی)

خدمات مربوط به صدور کارت هوشمند سوخت

پیگیری تخلفات راهنمایی و رانندگی

اجرائیات (صدور خلافی خودرو، ثبت درخواست رسیدگی به شکایات خلافی خودرو)

ثبت تغییرات مربوط به آدرس صاحبان خودرو

ترخیص خوردرو‌های توقیفی

خدمات مربوط به صدور و تمدید جواز کسب و کار (اماکن)

احراز هویت (استعلام سوء پیشینه کیفری)

ثبت درخواست‌های مربوط به نظام وظیفه

خدمات اطلاعات اقتصادی خانوار (پیگیری یارانه)

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + ۱۰ خوزستان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۱

آدرس: خوزستان - اهواز - پادادشهر بین خ ۱۰ و ۱۱ شهیددباغ زاده (لادن)

کدپستی: ۶۱۸۳۹۹۴۱۱۵

تلفن: ۵۵۱۱۴۴۸ - ۵۵۴۳۹۵۲ - ۵۵۴۵۳۰۸ (۰۶۱)

نمابر: ۵۵۴۲۸۹۸ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۲

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز- کیانپارس- خیابان ۵شرقی- پلاک ۶۸- طبقه اول-

کدپستی: ۶۱۵۵۹۳۴۶۱۴

تلفن: ۳۹۲۱۷۸۹ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۳

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز زیتون کارمندی خ اصلی زیتون بین فرشته و فردوس جنب بانک مسکن طبقه اول

کدپستی: ۶۱۶۳۹۱۵۸۳۹

تلفن: ۴۴۴۹۲۷۰ - ۴۴۵۳۴۲۳ (۰۶۱)

نمابر: ۴۴۴۹۲۷۰ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۴

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز - کوی۱۵خرداد - خیابان۱۰ - جنب بانک رفاه کارگران - پ۲

کدپستی: ۶۱۵۳۶۱۸۳۴۵

تلفن: ۳۷۸۲۲۹۹ - ۳۷۹۸۶۲۲ - ۳۷۹۸۵۱۹ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۵

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز- اتوبان گلستان. پیچ گلستان -جنب بانک ملت

کدپستی: ۶۱۳۶۶۵۳۱۳۷

تلفن: ۳۳۳۵۶۹۶۹ - ۳۳۳۵۶۹۵۹ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۶

آدرس: خوزستان - اهواز - بلوار پاسداران بین میدان خلیج فارس وپل راه بند ساختمان عظیم طبقه اول

کدپستی: ۶۱۷۴۶۱۷۳۸۹

تلفن: ۲۲۵۸۳۲۰ - ۲۲۵۸۱۴۸ (۰۶۱)

نمابر: ۲۲۵۸۳۲۰ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۹

آدرس: خوزستان - اهواز - کوت عبداله اسلام آبادشرقی خ ۴

کدپستی: ۶۱۸۵۹۷۹۵۴۹

تلفن: ۵۵۶۰۴۸۰ - ۵۵۶۰۴۸۱ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۲

آدرس: خوزستان - اهواز - خ انقلاب خ غزنوی نبش ابهری پ ۲۴۹

کدپستی: ۶۱۴۳۶۸۵۳۵۵

تلفن: ۳۷۷۵۹۲۸ - ۳۷۷۵۹۲۷ - ۳۷۸۲۵۷۰ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۳

آدرس: خوزستان - اهواز - خ اصلی بنی هاشم بین خ فراهانی و خ زینب

کدپستی: ۶۱۳۶۶۳۵۵۱۱

تلفن: ۳۳۴۷۹۱۴ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۴

آدرس: خوزستان - اهواز - کوی ملت اتوبان پاسداران نبش عامری پلاک ۱۰۴۸

کدپستی: ۶۱۶۴۸۱۳۶۹۹

تلفن: ۳۴۴۶۹۹۵۳ - ۳۴۴۶۹۹۵۳ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۵

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز سه راه باهنر سر بلوار سبلان روبروی دارو خانه

کدپستی: ۶۱۷۷۷۷۳۳۷۳

تلفن: ۳۲۲۸۸۰۳۲ - ۳۲۲۸۸۰۳۳ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۶

آدرس: خوزستان - اهواز - گلستان جنب مجتمع مسکونی روبروی بوستان صدف‌ها ک ۲۷۰

کدپستی: ۶۱۳۸۶۱۳۱۶۵

تلفن: ۳۷۲۵۴۰۱ - ۳۷۲۵۴۰۲ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۷

آدرس: خوزستان - اهواز - کوی مدرس ابتدای خیابان شهدا پلاک ۹

تلفن: ۳۲۹۲۶۴۱۳ - ۶۷۳۹۷۰۰۹ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۸

آدرس: خوزستان - اهواز - خ حیاتی پ ۱۷۹

کدپستی: ۶۱۸۳۷۷۵۴۸۱

تلفن: ۵۵۱۸۰۸۲ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۳

آدرس: خوزستان - دشت آزادگان - آدرس: خوزستان - سوسنگرد - میدان شهرداری -خ شیخ عیسی طرفی بعدازشبکه بهداشت - دفترپلیس +۱۰ دشت آزادگان

کدپستی: ۶۴۴۱۸۶۵۵۱۱

تلفن: ۳۶۷۵۰۷۱۰ - ۳۶۷۵۰۷۱۱ (۰۶۱)

نمابر: ۳۶۷۵۰۷۱۱ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۴

آدرس: خوزستان - شوشتر - شوشتر خیابان شریعتی غربی نرسیده به سازمان آب

کدپستی: ۶۴۵۱۶۸۳۶۵۷

تلفن: ۶۲۲۶۴۴۱ - ۶۲۲۶۴۴۲ (۰۶۱)

نمابر: ۶۲۲۳۹۷۴ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۵

آدرس: خوزستان - شوشتر - خ طالقانی ک مسجد جامع پلاک۱۳- (جنب صندوق قرض الحسنه ولیعصرعج)

کدپستی: ۶۴۵۱۶۴۶۷۹۸

تلفن: ۳۶۲۲۲۷۰۶ - ۳۶۲۲۳۵۹۴ (۰۶۱)

نمابر: ۳۶۲۲۲۷۰۶ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۱۲

آدرس: خوزستان - آبادان - خوزستان آبادان بلوار پرویز دهداری خ کوی کارگر روبروی پل هوایی جنب رستوران اتاق جی ۲۱

کدپستی: ۶۳۱۶۷۶۳۷۴۷

تلفن: ۵۳۳۴۳۸۹۴ - ۵۳۳۴۳۸۹۴ (۰۶۱)

نمابر: ۵۳۳۴۳۸۹۴ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۱۳

آدرس: خوزستان - آبادان - آدرس: خوزستان -آبادان - کوی قدس - ایستگاه۶ - روبروی بهار۴۲ - جنب دبیرستان غزالی

کدپستی: ۶۳۱۷۹۴۳۵۶۴

تلفن: ۴۴۲۶۲۷۵ - ۴۴۲۲۶۲۹ - ۴۴۲۰۷۸۵ (۰۶۱)

نمابر: ۴۴۲۲۶۲۹ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۲۱

آدرس: خوزستان - خرمشهر - خرمشهر فلکه دروازه خیابان کهنمویی بانک ملی سابق شعبه کهنمویی دفتر پلیس +۱۰ خرمشهر

کدپستی: ۶۴۱۶۷۳۳۹۱۶

تلفن: ۲۴۲۲۴۹۸۸ - ۲۴۲۲۴۹۸۷ (۰۶۱)

نمابر: ۲۴۲۲۴۹۸۸ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۲۳

آدرس: خوزستان - شادگان - خیابان امام نبش خیابان۱۵ خردادغربی پشت کلانتری ۱۱

کدپستی: ۶۴۳۱۷۸۹۱۷۳

تلفن: ۲۳۲۲۰۱۱۰ - ۲۳۲۲۰۱۰۹ (۰۶۱)

نمابر: ۲۳۲۲۰۱۱۰ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۱۱

آدرس: خوزستان - دزفول - دزفول - خیابان شریعتی غربی تقاطع خیابان فرمانداری جنب تیپاکس

کدپستی: ۶۴۶۱۶۳۳۱۵۳

تلفن: ۴۲۴۲۸۸۶۵ - ۴۲۴۲۸۸۶۴ (۰۶۱)

نمابر: ۶۲۶۸۸۶۴ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۱۲

آدرس: خوزستان - دزفول - خیابان شریعتی کوچه شهید کیانی پلاک ۵۰

کدپستی: ۶۴۶۱۷۷۱۹۹۳

تلفن: ۴۲۲۶۰۷۵۵ - ۴۲۲۶۰۷۵۶ - ۴۲۲۶۰۷۹۷ (۰۶۱)

نمابر: ۴۲۲۶۰۷۵۵ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۲

آدرس: خوزستان - شوش - خ دانش- پایین‌تر از دکل مخابرات-روبروی بانک صادرات شعبه حسین آباد

کدپستی: ۶۴۷۱۸۳۳۹۹۸

تلفن: ۴۲۸۲۱۰۰۲ (۰۶۱)

نمابر: ۴۲۸۲۰۰۸۰ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۳

آدرس: خوزستان - شوش - خوزستان شوش دانیال خ امام (ره) نرسیده به میدان یازهرا جنب مرکز بهداشت

کدپستی: ۶۴۷۱۷۴۴۴۴۴

تلفن: ۴۲۸۳۱۸۱۹ - ۴۲۸۲۲۳۳۵ (۰۶۱)

نمابر: ۴۲۸۳۱۸۱۹ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۴

آدرس: خوزستان - اندیمشک - بلوارانقلاب خیابان اسدآبادی نرسیده به ۴۵ متری قدس نبش بلوار شهدای شهرداری (۱۰۰ متر پایین‌تر از شهرداری)

کدپستی: ۶۴۸۱۹۵۱۹۷۵

تلفن: ۴۲۶۲۷۰۷۵ - ۴۲۶۲۷۰۷۶ - ۴۲۶۲۷۰۷۷ (۰۶۱)

نمابر: ۴۲۶۲۷۰۷۶ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۵۲۲

آدرس: خوزستان - ماهشهر - ماهشهر-بندر امام خمینی ره بازار شهرداری جنب اداره کار

کدپستی: ۶۳۵۶۱۴۴۴۸۷

تلفن: ۲۲۳۱۶۰۰ - ۲۲۲۳۱۷۰۰ (۰۶۱)

نمابر: ۲۲۳۱۷۰۰ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۵۲۳

آدرس: خوزستان - امیدیه - امیدیه شهرک مطهری خ ۲۵متری کانال

کدپستی: ۶۳۷۳۱۸۸۹۶۷

تلفن: ۳۲۳۲۵۵۵ (۰۶۱)

نمابر: ۳۲۲۳۰۵۵ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۷۱۱

آدرس: خوزستان - بهبهان - بهبهان - فلکه ۶۰ متری تقاطع محمد جعفری و ۶۰ متری - انتهای محمد جعفری-سمت چپ-سر نبش-پ ۸۴

کدپستی: ۶۳۶۱۸۳۷۹۶۱

تلفن: ۵۲۸۲۳۳۵۶ - ۵۲۸۲۷۳۲۸ - ۶۶۷۱۶۷۱۱ (۰۶۱)

نمابر: ۵۲۸۲۳۳۵۶ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۸۱۱

آدرس: خوزستان - مسجد سلیمان - خ آزادی -پنج بنگله -روبروی درمانگاه خیریه حضرت مریم -میدان گلستان

کدپستی: ۶۴۹۱۷۶۹۸۶۵

تلفن: ۴۳۲۶۲۹۰۹ - ۴۳۲۶۳۰۲۴ - - (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۹۱۱

آدرس: خوزستان - رامهرمز - خوزستان رامهرمز بلوار معلم نبش کوچه شهید اسدی نرسیده به آهن آلات قراچه

کدپستی: ۶۳۸۱۶۴۵۵۶۷

تلفن: ۲۲۲۷۱۷۶ - ۲۲۳۷۰۰۹ - ۲۲۲۴۱۴۱ (۰۶۱)

نمابر: ۲۲۲۷۱۷۶ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۹۲۲

آدرس: خوزستان - باغملک - خوزستان-باغملک-خیابان امام

کدپستی: ۶۳۹۵۱۳۳۳۵۶

تلفن: ۴۳۷۲۶۹۳۱ - ۴۳۷۲۵۸۷۰ - ۴۳۷۲۷۱۶۶ (۰۶۱)

نمابر: ۴۳۷۲۵۸۷۰ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۱

آدرس: خوزستان - هویزه - خیابان امام رضا روبروی سوپر مارکت

کدپستی: ۶۴۴۵۱۳۵۴۵۹

تلفن: ۳۶۷۸۲۱۸۴ - ۳۶۷۸۸۰۳۲ - ۳۶۷۸۸۰۴۳ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۲

آدرس: خوزستان - اندیمشک - اندیمشک- خ اما- خ بهمن ابادی روبروی مسجد علی بن ابیطالب (ع) پلاک ۶۱

کدپستی: ۶۴۸۱۹۴۳۸۱۷

تلفن: ۴۲۶۴۰۶۳۸ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۳

آدرس: خوزستان - دشت آزادگان - دشت آزادگان سوسنگرد خیابان امام خیابان شهید صالح طرفی

کدپستی: ۶۴۴۱۶۵۴۹۶۹

تلفن: ۳۶۷۴۲۵۳۳ - ۳۶۷۴۲۵۳۴ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۲۶

آدرس: خوزستان - شوشتر - چهارراه شهید رجایی ضلع شرقی روبروی ایران خودرو ساداتی دفتر پلیس +۱۰ علامه شیخ شوشتری

کدپستی: ۶۴۵۱۹۷۴۹۳۱

تلفن: ۲۶۲۲۳۸۶۲ - ۲۶۲۲۷۵۹۵ (۰۶۱)

نمابر: ۲۶۲۲۳۸۶۲ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۲۷

آدرس: خوزستان - گتوند - جاده اصلی نرسیده به بلوار شهرداری

کدپستی: ۶۴۵۵۱۶۸۴۴۹

تلفن: ۲۶۷۲۷۱۱۵ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۳۱۴

آدرس: خوزستان - آبادان - خوزستان آبادان احمد آباد خیابان ۱۵ فرعی مقابل دبستان هدایت

کدپستی: ۶۳۱۸۶۳۳۶۷۵

تلفن: ۴۴۴۸۲۱۵ - ۴۴۳۴۲۶۵ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۳۲۴

آدرس: خوزستان - خرمشهر - خوزستان خرمشهر چهار راه شهید مطهری جنب پاساژ نخل ساختمان نگین طبقه فوقانی

کدپستی: ۶۴۱۴۸۷۴۱۳۶

تلفن: ۵۳۵۲۲۸۵۲ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۴۱۳

آدرس: خوزستان - دزفول - خ امام خمینی نبش خ امام سجاد ع

کدپستی: ۶۴۶۱۶۴۳۴۹۹

تلفن: ۴۲۳۲۹۰۴۷ - ۴۲۳۲۱۸۷۲ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۴۱۴

آدرس: خوزستان - دزفول - خ ۴۵ متری بیمارستان افشار خ وصال شیرازی نبش خ بهشتی

کدپستی: ۶۴۶۱۱۱۳۱۴۱

تلفن: ۴۲۲۶۲۴۹۵ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۴

آدرس: خوزستان - ماهشهر - خوزستان ماهشهر خیابان رازی پشت بازار روز

کدپستی: ۶۳۵۱۷۱۸۷۱۵

تلفن: ۲۲۴۲۲۲۹۳ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۵

آدرس: خوزستان - ماهشهر - خ امام جنوبی جنب بستنی فروشی لاله

کدپستی: ۶۳۵۱۹۷۸۱۵۳

تلفن: ۲۳۶۹۰۸۴ - ۲۳۶۹۵۷۱ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۶

آدرس: خوزستان - ماهشهر - خ ش شریفی روبروی مسجد لسان

کدپستی: ۶۳۵۱۸۵۵۵۳۳

تلفن: ۵۲۳۲۸۶۸۷ - ۵۲۳۲۹۲۷۱ - ۵۲۳۲۹۲۷۲ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۷۱۲

آدرس: خوزستان - بهبهان - فلکه نحوی اول جاده زیدون جنب تانک آب

کدپستی: ۶۳۶۱۶۶۶۳۳۱

تلفن: ۵۲۷۲۳۳۰۴ (۰۶۱)

نمابر: ۵۲۷۲۳۳۰۴ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۷۱۳

آدرس: خوزستان - بهبهان - بهبهان میدان بیدبلند خیابان پیروز کوچه شهید مسیح پور پلاک ۹۲

کدپستی: ۶۳۳۱۸۹۶۷۷۵

تلفن: ۵۲۸۱۵۸۴۴ - ۵۲۷۱۵۸۴۴ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۸۱۲

آدرس: خوزستان - مسجد سلیمان - خ ازادی سه راه مخابرات

کدپستی: ۶۴۹۱۶۳۳۵۱۷

تلفن: ۲۲۲۲۰۱۶ - ۲۲۲۵۰۰۷ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۹۱۲

آدرس: خوزستان - رامهرمز - رامهرمز خ انقلاب جنب سینما قدیم پلاک ۱۷۲

کدپستی: ۶۳۸۱۶۵۳۹۷۵

تلفن: ۲۲۳۳۲۷۵ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۹۲۳

آدرس: خوزستان - ایذه - بلوار اصفهان روبروی فرماندهی منطقه انتظامی

کدپستی: ۶۳۹۱۹۸۶۳۱۴

تلفن: ۴۳۶۵۲۱۴۵ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۳۲۱۳۳

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز _ فلکه پل پنجم _ بین مهران و جمهوری

کدپستی: ۶۱۹۶۹۱۳۱۸۱

تلفن: ۳۵۵۳۵۷۲۰ - ۳۵۵۳۵۷۱۹ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۳۲۱۳۴

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز فاز ۲ پادادشهر جنب بازارچه بالای بانک مسکن

کدپستی: ۶۱۸۷۸۴۳۱۱۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۵۵۱۱۱

آدرس: خوزستان - رامشیر - خوزستان _ رامشیر خیابان شهید طاهری روبروی مسجد جامع پلاک ۵۹

کدپستی: ۶۳۸۷۱۳۴۶۱۹

تلفن: ۴۳۵۹۴۲۴۴ - ۴۳۵۹۶۵۱۰ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۵۶۱۱۱

آدرس: خوزستان - حمیدیه - خ ۱۷ شهریور - کوی شهید مطهری - روبروی اداره برق شهرستان

کدپستی: ۶۳۴۴۱۱۶۱۶۸

تلفن: ۳۶۷۲۴۴۷۵ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۶۳۱۱۱

آدرس: خوزستان - هندیجان - خوزستان هندیجان خیابان امام حسین خیابان حجاب روبه روی ساختمان جهاد کشاورزی پلاک ۷۴۰

کدپستی: ۶۳۵۹۱۶۳۳۴۴

تلفن: ۵۲۵۷۲۲۸۰ (۰۶۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۴۱۲۴۱۱۱

آدرس: خوزستان - باوی - خوزستان- شهرستان باوی - شهر ملا ثانی پشت ترمینال خیابان اصلی امام خمینی جنب فروشگاه ناصر فیاضی طبقه دوم