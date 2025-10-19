پخش زنده
شهروندان میتوانند برای دریافت خدمات الکترونیک انتظامی به مراکز پلیس + ۱۰ مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروزه خدمات دفاتر الکترونیک انتظامی شامل موارد زیر میباشد:
ارائه خدمات مربوط به گذرنامه یا پاسپورت (اخد مدارک و ثبت اطلاعات لازم در سیستم)
خدمات مربوط به صدور گواهینامه خودرو و موتورسیکلت (تمدید، تعویض و صدور المثنی)
خدمات مربوط به صدور کارت هوشمند سوخت
پیگیری تخلفات راهنمایی و رانندگی
اجرائیات (صدور خلافی خودرو، ثبت درخواست رسیدگی به شکایات خلافی خودرو)
ثبت تغییرات مربوط به آدرس صاحبان خودرو
ترخیص خوردروهای توقیفی
خدمات مربوط به صدور و تمدید جواز کسب و کار (اماکن)
احراز هویت (استعلام سوء پیشینه کیفری)
ثبت درخواستهای مربوط به نظام وظیفه
خدمات اطلاعات اقتصادی خانوار (پیگیری یارانه)
لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + ۱۰ خوزستان
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۱
آدرس: خوزستان - اهواز - پادادشهر بین خ ۱۰ و ۱۱ شهیددباغ زاده (لادن)
کدپستی: ۶۱۸۳۹۹۴۱۱۵
تلفن: ۵۵۱۱۴۴۸ - ۵۵۴۳۹۵۲ - ۵۵۴۵۳۰۸ (۰۶۱)
نمابر: ۵۵۴۲۸۹۸ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۲
آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز- کیانپارس- خیابان ۵شرقی- پلاک ۶۸- طبقه اول-
کدپستی: ۶۱۵۵۹۳۴۶۱۴
تلفن: ۳۹۲۱۷۸۹ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۳
آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز زیتون کارمندی خ اصلی زیتون بین فرشته و فردوس جنب بانک مسکن طبقه اول
کدپستی: ۶۱۶۳۹۱۵۸۳۹
تلفن: ۴۴۴۹۲۷۰ - ۴۴۵۳۴۲۳ (۰۶۱)
نمابر: ۴۴۴۹۲۷۰ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۴
آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز - کوی۱۵خرداد - خیابان۱۰ - جنب بانک رفاه کارگران - پ۲
کدپستی: ۶۱۵۳۶۱۸۳۴۵
تلفن: ۳۷۸۲۲۹۹ - ۳۷۹۸۶۲۲ - ۳۷۹۸۵۱۹ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۵
آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز- اتوبان گلستان. پیچ گلستان -جنب بانک ملت
کدپستی: ۶۱۳۶۶۵۳۱۳۷
تلفن: ۳۳۳۵۶۹۶۹ - ۳۳۳۵۶۹۵۹ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۶
آدرس: خوزستان - اهواز - بلوار پاسداران بین میدان خلیج فارس وپل راه بند ساختمان عظیم طبقه اول
کدپستی: ۶۱۷۴۶۱۷۳۸۹
تلفن: ۲۲۵۸۳۲۰ - ۲۲۵۸۱۴۸ (۰۶۱)
نمابر: ۲۲۵۸۳۲۰ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۹
آدرس: خوزستان - اهواز - کوت عبداله اسلام آبادشرقی خ ۴
کدپستی: ۶۱۸۵۹۷۹۵۴۹
تلفن: ۵۵۶۰۴۸۰ - ۵۵۶۰۴۸۱ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۲
آدرس: خوزستان - اهواز - خ انقلاب خ غزنوی نبش ابهری پ ۲۴۹
کدپستی: ۶۱۴۳۶۸۵۳۵۵
تلفن: ۳۷۷۵۹۲۸ - ۳۷۷۵۹۲۷ - ۳۷۸۲۵۷۰ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۳
آدرس: خوزستان - اهواز - خ اصلی بنی هاشم بین خ فراهانی و خ زینب
کدپستی: ۶۱۳۶۶۳۵۵۱۱
تلفن: ۳۳۴۷۹۱۴ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۴
آدرس: خوزستان - اهواز - کوی ملت اتوبان پاسداران نبش عامری پلاک ۱۰۴۸
کدپستی: ۶۱۶۴۸۱۳۶۹۹
تلفن: ۳۴۴۶۹۹۵۳ - ۳۴۴۶۹۹۵۳ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۵
آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز سه راه باهنر سر بلوار سبلان روبروی دارو خانه
کدپستی: ۶۱۷۷۷۷۳۳۷۳
تلفن: ۳۲۲۸۸۰۳۲ - ۳۲۲۸۸۰۳۳ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۶
آدرس: خوزستان - اهواز - گلستان جنب مجتمع مسکونی روبروی بوستان صدفها ک ۲۷۰
کدپستی: ۶۱۳۸۶۱۳۱۶۵
تلفن: ۳۷۲۵۴۰۱ - ۳۷۲۵۴۰۲ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۷
آدرس: خوزستان - اهواز - کوی مدرس ابتدای خیابان شهدا پلاک ۹
تلفن: ۳۲۹۲۶۴۱۳ - ۶۷۳۹۷۰۰۹ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۸
آدرس: خوزستان - اهواز - خ حیاتی پ ۱۷۹
کدپستی: ۶۱۸۳۷۷۵۴۸۱
تلفن: ۵۵۱۸۰۸۲ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۳
آدرس: خوزستان - دشت آزادگان - آدرس: خوزستان - سوسنگرد - میدان شهرداری -خ شیخ عیسی طرفی بعدازشبکه بهداشت - دفترپلیس +۱۰ دشت آزادگان
کدپستی: ۶۴۴۱۸۶۵۵۱۱
تلفن: ۳۶۷۵۰۷۱۰ - ۳۶۷۵۰۷۱۱ (۰۶۱)
نمابر: ۳۶۷۵۰۷۱۱ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۴
آدرس: خوزستان - شوشتر - شوشتر خیابان شریعتی غربی نرسیده به سازمان آب
کدپستی: ۶۴۵۱۶۸۳۶۵۷
تلفن: ۶۲۲۶۴۴۱ - ۶۲۲۶۴۴۲ (۰۶۱)
نمابر: ۶۲۲۳۹۷۴ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۵
آدرس: خوزستان - شوشتر - خ طالقانی ک مسجد جامع پلاک۱۳- (جنب صندوق قرض الحسنه ولیعصرعج)
کدپستی: ۶۴۵۱۶۴۶۷۹۸
تلفن: ۳۶۲۲۲۷۰۶ - ۳۶۲۲۳۵۹۴ (۰۶۱)
نمابر: ۳۶۲۲۲۷۰۶ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۱۲
آدرس: خوزستان - آبادان - خوزستان آبادان بلوار پرویز دهداری خ کوی کارگر روبروی پل هوایی جنب رستوران اتاق جی ۲۱
کدپستی: ۶۳۱۶۷۶۳۷۴۷
تلفن: ۵۳۳۴۳۸۹۴ - ۵۳۳۴۳۸۹۴ (۰۶۱)
نمابر: ۵۳۳۴۳۸۹۴ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۱۳
آدرس: خوزستان - آبادان - آدرس: خوزستان -آبادان - کوی قدس - ایستگاه۶ - روبروی بهار۴۲ - جنب دبیرستان غزالی
کدپستی: ۶۳۱۷۹۴۳۵۶۴
تلفن: ۴۴۲۶۲۷۵ - ۴۴۲۲۶۲۹ - ۴۴۲۰۷۸۵ (۰۶۱)
نمابر: ۴۴۲۲۶۲۹ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۲۱
آدرس: خوزستان - خرمشهر - خرمشهر فلکه دروازه خیابان کهنمویی بانک ملی سابق شعبه کهنمویی دفتر پلیس +۱۰ خرمشهر
کدپستی: ۶۴۱۶۷۳۳۹۱۶
تلفن: ۲۴۲۲۴۹۸۸ - ۲۴۲۲۴۹۸۷ (۰۶۱)
نمابر: ۲۴۲۲۴۹۸۸ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۲۳
آدرس: خوزستان - شادگان - خیابان امام نبش خیابان۱۵ خردادغربی پشت کلانتری ۱۱
کدپستی: ۶۴۳۱۷۸۹۱۷۳
تلفن: ۲۳۲۲۰۱۱۰ - ۲۳۲۲۰۱۰۹ (۰۶۱)
نمابر: ۲۳۲۲۰۱۱۰ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۱۱
آدرس: خوزستان - دزفول - دزفول - خیابان شریعتی غربی تقاطع خیابان فرمانداری جنب تیپاکس
کدپستی: ۶۴۶۱۶۳۳۱۵۳
تلفن: ۴۲۴۲۸۸۶۵ - ۴۲۴۲۸۸۶۴ (۰۶۱)
نمابر: ۶۲۶۸۸۶۴ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۱۲
آدرس: خوزستان - دزفول - خیابان شریعتی کوچه شهید کیانی پلاک ۵۰
کدپستی: ۶۴۶۱۷۷۱۹۹۳
تلفن: ۴۲۲۶۰۷۵۵ - ۴۲۲۶۰۷۵۶ - ۴۲۲۶۰۷۹۷ (۰۶۱)
نمابر: ۴۲۲۶۰۷۵۵ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۲
آدرس: خوزستان - شوش - خ دانش- پایینتر از دکل مخابرات-روبروی بانک صادرات شعبه حسین آباد
کدپستی: ۶۴۷۱۸۳۳۹۹۸
تلفن: ۴۲۸۲۱۰۰۲ (۰۶۱)
نمابر: ۴۲۸۲۰۰۸۰ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۳
آدرس: خوزستان - شوش - خوزستان شوش دانیال خ امام (ره) نرسیده به میدان یازهرا جنب مرکز بهداشت
کدپستی: ۶۴۷۱۷۴۴۴۴۴
تلفن: ۴۲۸۳۱۸۱۹ - ۴۲۸۲۲۳۳۵ (۰۶۱)
نمابر: ۴۲۸۳۱۸۱۹ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۴
آدرس: خوزستان - اندیمشک - بلوارانقلاب خیابان اسدآبادی نرسیده به ۴۵ متری قدس نبش بلوار شهدای شهرداری (۱۰۰ متر پایینتر از شهرداری)
کدپستی: ۶۴۸۱۹۵۱۹۷۵
تلفن: ۴۲۶۲۷۰۷۵ - ۴۲۶۲۷۰۷۶ - ۴۲۶۲۷۰۷۷ (۰۶۱)
نمابر: ۴۲۶۲۷۰۷۶ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۵۲۲
آدرس: خوزستان - ماهشهر - ماهشهر-بندر امام خمینی ره بازار شهرداری جنب اداره کار
کدپستی: ۶۳۵۶۱۴۴۴۸۷
تلفن: ۲۲۳۱۶۰۰ - ۲۲۲۳۱۷۰۰ (۰۶۱)
نمابر: ۲۲۳۱۷۰۰ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۵۲۳
آدرس: خوزستان - امیدیه - امیدیه شهرک مطهری خ ۲۵متری کانال
کدپستی: ۶۳۷۳۱۸۸۹۶۷
تلفن: ۳۲۳۲۵۵۵ (۰۶۱)
نمابر: ۳۲۲۳۰۵۵ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۷۱۱
آدرس: خوزستان - بهبهان - بهبهان - فلکه ۶۰ متری تقاطع محمد جعفری و ۶۰ متری - انتهای محمد جعفری-سمت چپ-سر نبش-پ ۸۴
کدپستی: ۶۳۶۱۸۳۷۹۶۱
تلفن: ۵۲۸۲۳۳۵۶ - ۵۲۸۲۷۳۲۸ - ۶۶۷۱۶۷۱۱ (۰۶۱)
نمابر: ۵۲۸۲۳۳۵۶ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۸۱۱
آدرس: خوزستان - مسجد سلیمان - خ آزادی -پنج بنگله -روبروی درمانگاه خیریه حضرت مریم -میدان گلستان
کدپستی: ۶۴۹۱۷۶۹۸۶۵
تلفن: ۴۳۲۶۲۹۰۹ - ۴۳۲۶۳۰۲۴ - - (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۹۱۱
آدرس: خوزستان - رامهرمز - خوزستان رامهرمز بلوار معلم نبش کوچه شهید اسدی نرسیده به آهن آلات قراچه
کدپستی: ۶۳۸۱۶۴۵۵۶۷
تلفن: ۲۲۲۷۱۷۶ - ۲۲۳۷۰۰۹ - ۲۲۲۴۱۴۱ (۰۶۱)
نمابر: ۲۲۲۷۱۷۶ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۹۲۲
آدرس: خوزستان - باغملک - خوزستان-باغملک-خیابان امام
کدپستی: ۶۳۹۵۱۳۳۳۵۶
تلفن: ۴۳۷۲۶۹۳۱ - ۴۳۷۲۵۸۷۰ - ۴۳۷۲۷۱۶۶ (۰۶۱)
نمابر: ۴۳۷۲۵۸۷۰ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۱
آدرس: خوزستان - هویزه - خیابان امام رضا روبروی سوپر مارکت
کدپستی: ۶۴۴۵۱۳۵۴۵۹
تلفن: ۳۶۷۸۲۱۸۴ - ۳۶۷۸۸۰۳۲ - ۳۶۷۸۸۰۴۳ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۲
آدرس: خوزستان - اندیمشک - اندیمشک- خ اما- خ بهمن ابادی روبروی مسجد علی بن ابیطالب (ع) پلاک ۶۱
کدپستی: ۶۴۸۱۹۴۳۸۱۷
تلفن: ۴۲۶۴۰۶۳۸ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۳
آدرس: خوزستان - دشت آزادگان - دشت آزادگان سوسنگرد خیابان امام خیابان شهید صالح طرفی
کدپستی: ۶۴۴۱۶۵۴۹۶۹
تلفن: ۳۶۷۴۲۵۳۳ - ۳۶۷۴۲۵۳۴ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۲۶
آدرس: خوزستان - شوشتر - چهارراه شهید رجایی ضلع شرقی روبروی ایران خودرو ساداتی دفتر پلیس +۱۰ علامه شیخ شوشتری
کدپستی: ۶۴۵۱۹۷۴۹۳۱
تلفن: ۲۶۲۲۳۸۶۲ - ۲۶۲۲۷۵۹۵ (۰۶۱)
نمابر: ۲۶۲۲۳۸۶۲ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۲۷
آدرس: خوزستان - گتوند - جاده اصلی نرسیده به بلوار شهرداری
کدپستی: ۶۴۵۵۱۶۸۴۴۹
تلفن: ۲۶۷۲۷۱۱۵ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۳۱۴
آدرس: خوزستان - آبادان - خوزستان آبادان احمد آباد خیابان ۱۵ فرعی مقابل دبستان هدایت
کدپستی: ۶۳۱۸۶۳۳۶۷۵
تلفن: ۴۴۴۸۲۱۵ - ۴۴۳۴۲۶۵ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۳۲۴
آدرس: خوزستان - خرمشهر - خوزستان خرمشهر چهار راه شهید مطهری جنب پاساژ نخل ساختمان نگین طبقه فوقانی
کدپستی: ۶۴۱۴۸۷۴۱۳۶
تلفن: ۵۳۵۲۲۸۵۲ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۴۱۳
آدرس: خوزستان - دزفول - خ امام خمینی نبش خ امام سجاد ع
کدپستی: ۶۴۶۱۶۴۳۴۹۹
تلفن: ۴۲۳۲۹۰۴۷ - ۴۲۳۲۱۸۷۲ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۴۱۴
آدرس: خوزستان - دزفول - خ ۴۵ متری بیمارستان افشار خ وصال شیرازی نبش خ بهشتی
کدپستی: ۶۴۶۱۱۱۳۱۴۱
تلفن: ۴۲۲۶۲۴۹۵ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۴
آدرس: خوزستان - ماهشهر - خوزستان ماهشهر خیابان رازی پشت بازار روز
کدپستی: ۶۳۵۱۷۱۸۷۱۵
تلفن: ۲۲۴۲۲۲۹۳ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۵
آدرس: خوزستان - ماهشهر - خ امام جنوبی جنب بستنی فروشی لاله
کدپستی: ۶۳۵۱۹۷۸۱۵۳
تلفن: ۲۳۶۹۰۸۴ - ۲۳۶۹۵۷۱ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۶
آدرس: خوزستان - ماهشهر - خ ش شریفی روبروی مسجد لسان
کدپستی: ۶۳۵۱۸۵۵۵۳۳
تلفن: ۵۲۳۲۸۶۸۷ - ۵۲۳۲۹۲۷۱ - ۵۲۳۲۹۲۷۲ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۷۱۲
آدرس: خوزستان - بهبهان - فلکه نحوی اول جاده زیدون جنب تانک آب
کدپستی: ۶۳۶۱۶۶۶۳۳۱
تلفن: ۵۲۷۲۳۳۰۴ (۰۶۱)
نمابر: ۵۲۷۲۳۳۰۴ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۷۱۳
آدرس: خوزستان - بهبهان - بهبهان میدان بیدبلند خیابان پیروز کوچه شهید مسیح پور پلاک ۹۲
کدپستی: ۶۳۳۱۸۹۶۷۷۵
تلفن: ۵۲۸۱۵۸۴۴ - ۵۲۷۱۵۸۴۴ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۸۱۲
آدرس: خوزستان - مسجد سلیمان - خ ازادی سه راه مخابرات
کدپستی: ۶۴۹۱۶۳۳۵۱۷
تلفن: ۲۲۲۲۰۱۶ - ۲۲۲۵۰۰۷ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۹۱۲
آدرس: خوزستان - رامهرمز - رامهرمز خ انقلاب جنب سینما قدیم پلاک ۱۷۲
کدپستی: ۶۳۸۱۶۵۳۹۷۵
تلفن: ۲۲۳۳۲۷۵ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۹۲۳
آدرس: خوزستان - ایذه - بلوار اصفهان روبروی فرماندهی منطقه انتظامی
کدپستی: ۶۳۹۱۹۸۶۳۱۴
تلفن: ۴۳۶۵۲۱۴۵ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۳۲۱۳۳
آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز _ فلکه پل پنجم _ بین مهران و جمهوری
کدپستی: ۶۱۹۶۹۱۳۱۸۱
تلفن: ۳۵۵۳۵۷۲۰ - ۳۵۵۳۵۷۱۹ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۳۲۱۳۴
آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز فاز ۲ پادادشهر جنب بازارچه بالای بانک مسکن
کدپستی: ۶۱۸۷۸۴۳۱۱۷
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۵۵۱۱۱
آدرس: خوزستان - رامشیر - خوزستان _ رامشیر خیابان شهید طاهری روبروی مسجد جامع پلاک ۵۹
کدپستی: ۶۳۸۷۱۳۴۶۱۹
تلفن: ۴۳۵۹۴۲۴۴ - ۴۳۵۹۶۵۱۰ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۵۶۱۱۱
آدرس: خوزستان - حمیدیه - خ ۱۷ شهریور - کوی شهید مطهری - روبروی اداره برق شهرستان
کدپستی: ۶۳۴۴۱۱۶۱۶۸
تلفن: ۳۶۷۲۴۴۷۵ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۶۳۱۱۱
آدرس: خوزستان - هندیجان - خوزستان هندیجان خیابان امام حسین خیابان حجاب روبه روی ساختمان جهاد کشاورزی پلاک ۷۴۰
کدپستی: ۶۳۵۹۱۶۳۳۴۴
تلفن: ۵۲۵۷۲۲۸۰ (۰۶۱)
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۴۱۲۴۱۱۱
آدرس: خوزستان - باوی - خوزستان- شهرستان باوی - شهر ملا ثانی پشت ترمینال خیابان اصلی امام خمینی جنب فروشگاه ناصر فیاضی طبقه دوم