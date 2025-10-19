پخش زنده
۱۵۰ کیلومتر از محورهای شهرستان دزپارت خط کشی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دزپارت گفت: در راستای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی و بهبود دید رانندگان بهویژه در شب، عملیات خطکشی بیش از ۱۵۰ کیلومتر از راههای اصلی و روستایی شهرستان دزپارت انجام شده است.
حمداله کیانی دهکیان افزود: این اقدام در قالب پروژههای راهداری و نگهداری مستمر راهها و با هدف افزایش ایمنی، نظم ترافیکی و کاهش خطرات ناشی از تصادفات در مسیرهای پرتردد شهرستان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در کنار عملیات خطکشی، سایر فعالیتهای مهم نیز در محورهای ارتباطی شهرستان به اجرا درآمده که از جمله آن میتوان به اجرای لکهگیری و روکش آسفالت به طول ۲۵ کیلومتر با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی اشاره کرد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان دزپارت عنوان کرد: در همین راستا، ۸۰ کیلومتر شانهسازی و اصلاح شیب شیروانی راهها، نصب ۲۰۰ عدد علائم ایمنی و راهنمایی مسیر، اجرای ۲/۱ کیلومتر نیوجرسی و گاردریل و چالهپرکنی به میزان ۶۰ تن نیز انجام شده است.
کیانی ده کیان با بیان اینکه به منظور افزایش ایمنی در نقاط حادثهخیز، روشنایی نقطهای پیچ نعلکنان به طول ۷۰۰ متر و روشنایی سه نقطه در محدوده قلعهسرد اجرا شده است، خاطر نشان کرد: تمامی این اقدامات با هدف تأمین ایمنی تردد، نگهداری مطلوب راهها و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم شریف شهرستان دزپارت انجام شده و تا تحقق کامل اهداف حوزه راهداری ادامه خواهد داشت.