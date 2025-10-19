تاکید استاندار بر توسعه فرهنگ اهدای کتب کنکوری
استاندار قزوین بر حمایت همهجانبه از توسعه زیرساختها و منابع کتابخانهها تأکید کرد و توسعه فرهنگ اهداء کتب کنکوری و دانشگاهی به کتابخانهها را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمد نوذری در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان، با اشاره به لزوم توجه به توسعه فیزیکی و محتوایی کتابخانهها، اظهار داشت: ما آمادگی کامل داریم تا در کنار کمکهای سختافزاری، نظیر تکمیل و توسعه سالنهای مطالعه، در بخش نرمافزاری نیز با تأمین کتب مورد نیاز تلاش کنیم.
نوذری همچنین بر اهمیت فرهنگسازی در زمینه اهدای منابع آموزشی تأکید کرد و گفت: ضروری است دانشآموزانی که در کنکور موفق شدهاند، کتابهای کنکوری و دانشگاهی خود را پس از اتمام دوره استفاده، به کتابخانهها اهدا کنند تا دیگر افراد نیازمند از این منابع بهرهمند شوند.
وی با اشاره به نقش کلیدی کتاب و مطالعه در توسعه، تأکید کرد: «تنها با ترویج مطالعه و نهادینهسازی فرهنگ کتابخوانی در جامعه است که میتوانیم آیندهای روشن و تضمینشده برای کشور رقم بزنیم.»
آمار سرانه مطالعه و عضویت در کتابخانههای قزوین؛ رتبه ۱۸ کشوری در سرانه کتابخانه، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان هم از کسب سرانه عضویت بالاتر از میانگین کشوری و همچنین رتبه ۱۸ استانی در سرانه تعداد کتابخانهها خبر داد.
به گفته قافله باشی، سرانه اعضای کتابخانههای عمومی قزوین در حال حاضر ۴/۷۹ نفر به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت است که این میزان نسبت به میانگین کشوری (۳/۹۵ به ازای هر ۱۰۰ نفر) بالاتر است.
وی همچنین از وجود ۶۰ هزار عضو فعال در کتابخانههای استان خبر داد و تصریح کرد که سهم زنان از این تعداد اعضا ۵۷ درصد بوده است.