اچ دی سازی شبکه آبادان، وضوح تصویر را در خانههای شهروندان افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در پی طرح اچ دی سازی شبکههای استانی رسانه ملی و با نصب فرستندههای پرقدرت، حالا در کنار بسیاری از شبکههای استانی، برنامههای شبکه آبادان هم با کیفیتی بالا و تصاویری شفاف به گیرندهها میرسد.
مخاطبان همراه، در جنوب غرب خوزستان در شهرستانهای آبادان، خرمشهر و شادگان میتوانند با کانال یابی مجدد تلویزیون یا گیرندههای دیجیتال، شبکه آبادان را با کیفیت HD دریافت کنند و برنامههای تلویزیونی را با وضوح بیشتر مشاهده کنند.
در جریان رویداد ایران جان، خوزستان ایران در خرداد ماه امسال پروژه HD سازی صدا و سیمای آبادان به مرحله اجرا درآمد.
این موضوع از اولویتهای رسانه ملی با تلاش کارشناسان، متخصصان و مهندسان پشتیبانی فنی و انتقال و انتشار در صدا و سیمای مرکز آبادان اجرایی شد.