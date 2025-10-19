پخش زنده
استاندار گیلان گفت: پرواز رشت-آستراخان در راستای توسعه مبادلات اقتصادی، گردشگری و فرهنگی میان گیلان و مناطق جنوبی روسیه برقرار شده و گامی مؤثر در تقویت روابط بینالمللی استان به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در فرودگاه سردار جنگل رشت در جمع خبرنگاران با اشاره به انجام نخستین پرواز رشت به آستراخان روسیه گفت: یکی از ویژگیهای ممتاز استان گیلان، برخورداری از ظرفیتهای متنوع در بخشهای کشاورزی، صنعت و بهویژه گردشگری است و همین ویژگیها، این استان را به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاران و گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه در سال جاری مذاکرات متعددی با کشورهای همسایه برای برقراری پروازهای مستقیم از رشت انجام شده، افزود: هدف از این رایزنیها فراهم کردن زمینهای است تا هم گردشگران ایرانی بتوانند از مزایای فرودگاه سردار جنگل بهرهمند شوند و هم گردشگران خارجی از جاذبههای بینظیر گیلان دیدن کنند.
به گفته استاندار گیلان، در سال جاری عمده پروازهای خارجی از رشت به مقصد عراق انجام شده و پرواز جدید به آستاراخان نیز به صورت چارتری برقرار شده است و امیدواریم طی ماههای آینده شاهد برقراری پروازهای مستقیم از رشت به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز باشیم.
هادی حقشناس با اشاره به اهمیت گردشگری در ایجاد اشتغال پایدار تصریح کرد: تقریباً از هر ده شغل در دنیا یک شغل در حوزه گردشگری است و با توجه به آبوهوای بینظیر و طبیعت چهارفصل گیلان، باید از این فرصت خدادادی برای جذب گردشگر و رونق اقتصادی استان استفاده کنیم.
وی همچنین به ظرفیت پروازهای خارجی برای توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: در کنار حملونقل مسافر، میتوان از این مسیرها برای صادرات محصولات کشاورزی همچون کیوی و مرکبات بهره گرفت.
استاندار گیلان یکی از اهداف دولت در این استان را توسعه پروازهای خارجی دانست و بیان کرد: توسعه پروازهای خارجی از فرودگاه رشت میتواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری گیلان به بازارهای بینالمللی ایفا کند و زمینهساز تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی با کشورهای منطقه شود.
