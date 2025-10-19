رویداد فرهنگی آموزشی «شهر من، شهر نماز» با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز در مدارس و مراکز آموزشی در ۱۰ استان کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رویداد فرهنگی آموزشی «شهر من، شهر نماز»، با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز در مدارس و مراکز آموزشی برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رویداد فرهنگی و آموزشی «شهر من، شهر نماز» یکی از برنامه‌های مشترک این مرکز و اداره کل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش است که با تعامل سازنده به زودی برگزار می‌شود.

مرتضی خدمتکار آرانی افزود: این رویداد با هدف جذاب سازی و بکارگیری شیوه‌های نوین برای ترویج فرهنگ اقامه نماز و انتقال آموزه‌های بلند این فریضه الهی، به کودکان طراحی شده است.

وی ادامه داد: براساس هماهنگی صورت گرفته، معلمان اول ابتدایی مدارس و مراکز پیش‌دبستانی مؤسسات قرآنی مخاطبان اصلی این رویداد خواهند بود که در کنار آموزش شیوه‌های جذاب و شیرین در قالب بازی و سرگرمی، جشن نماز، اهدای کتاب نماز شکوفه‌ها و معرفی و تقدیر از معلمان برگزیده را نیز در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: ۳۰ شهر در ۱۰ استان کرمان، یزد، خوزستان، تهران، مازندران، لرستان، خراسان جنوبی، اصفهان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در مرحله نخست، میزبان این رویداد خواهند بود.