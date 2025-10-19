به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ رستم پور با تاکید برلزوم افزایش ایمنی رانندگی شبانه در جاده‌ها گفت: طرح کنترل خودرو‌های دارای چراغ‌های زنون، غیرمجاز و همچنین خودرو‌های فاقد چراغ و نقص سیستم روشنایی از ساعت ۲۰ الی ۲۲ شب بمدت اجرا شد .

وی افزود: کارکنان پلیس راه میاندوآب ضمن رعایت نکات ایمنی در شب اقدام به اجرای این طرح در سه نقطه از ورودی‌های شهر واقع در جلوی پلیس راه، ایست بازرسی و محور مهاباد کردند.

به گفته فرمانده انتظامی میاندوآب در این طرح بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو و راننده متخلف اعمال قانون شد.

وی افزود: این طرح همچنان ادامه خواهد داشت .