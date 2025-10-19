پخش زنده
معاون معادن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، گفت: این سازمان از حضور سرمایه گذاران دارای اهلیت بخش خصوصی در قالب مشارکت در بستههای سرمایه گذاری استقبال میکند.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما از ایمیدرو، امید امامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه اکسپو ۱۴۰۴ فارس، ضمن گفتوگو با فعالان بخش معدن و مدیران شرکتهای حاضر در نمایشگاه افزود: نمایشگاه اکسپو ۱۴۰۴ فارس، ویترینی برای جذب سرمایهگذاری و معرفی فرصتهای اقتصادی و معدنی استان است. برگزاری چنین رویدادهایی، ارتباطات مؤثر میان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را گسترش خواهد داد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه متوازن در مناطق معدنی افزود: استان فارس از ظرفیتهای مناسب معدنی به ویژه سنگ ساختمانی و گچ برخوردار است. از این رو ایمیدرو نیز با تمرکز بر اکتشاف معادن فلزی، از حضور سرمایه گذاران دارای اهلیت بخش خصوصی در قالب مشارکت در بستههای سرمایه گذاری استقبال میکند.
در نمایشگاه اکسپو ۱۴۰۴ فارس که با مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی، شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی، استارتآپهای فناور و فعالان بخش خصوصی برگزار و با استقبال چشمگیر متخصصان و سرمایهگذاران مواجه شد ۱۷ واحد معدنی با توان صادراتی، دستاوردهای خود را در حوزههای اکتشاف، استخراج، فرآوری و صنایع پاییندستی به نمایش گذاشتند.