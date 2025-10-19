به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند گفت: در راستای انجام بازرسی‌های مستمر و شبانه روزی واحد نظارت شبکه دامپزشکی یک سردخانه غیر مجاز در بیرجند شناسایی شد که پس از انجام بررسی‌های اولیه مقدار ۱۲۳ کیلوگرم قلوه گاه گاوی، مقدار ۷۲ کیلوگرم چربی تاریخ گذشته، ۶۵ کیلوگرم جگر، ۷۰ کیلوگرم کله و پاچه، ۵۰ کیلوگرم گوشت و زبان گاوی فاقد هویت جمع آوری و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

حمزه ئی افزود: تمام واحد‌های نگهداری، عرضه و توزیع فرآورده‌های خام دامی که بدون اخذ پروانه بهداشتی از دامپزشکی و نیز رعایت تمام دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور اقدام به فعالیت می‌کنند براساس ضوابط قانونی به عنوان یک واحد غیر مجاز با آنها برخورد خواهد شد و از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.

به گفته وی نظارت بهداشتی دامپزشکی به صورت مستمر و شبانه روزی بر تمام مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی، سردخانه‌ها و کارگاه‌های بسته بندی و ... توسط کارشناسان واحد نظارت شبکه دامپزشکی شهرستان در حال انجام است.

حمزه ئی از شهروندان خواست: ضمن تهیه فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود از مراکز معتبر و مورد تأیید دامپزشکی در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۵۱۲ و تلفن‌های ۳۲۲۱۴۳۶۱-۳ به شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند اطلاع رسانی کنند.