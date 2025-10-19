پخش زنده
۳۹۰ هنرمند صنایعدستی چهارمحال و بختیاری در صندوق بیمه روستائیان استان بیمه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۳۹۰ صنعتگر و هنرمند صنایعدستی از این استان در صندوق بیمه روستائیان، عشایر و کشاورزان این استان بیمه شدهاند.
اسماعیل رمضانی افزود: صنعتگران و هنرمندان فعال در رشتههای صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری میتوانند برای برخورداری از مزیتهای صندوق بیمه روستائیان، عشایر و کشاورزان با همراه داشتن یکی از مجوزهای سهگانه شامل کارت شناسایی، پروانه تولید انفرادی و یا پرونه تولید کارگاهی به شعبههای بیمه روستائیان، عشایر و کشاورزان در استان مراجعه کنند.
وی افزود: در این راستا معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری آماده راهنمایی و پاسخگویی به پرسشهای احتمالی تمامی صنعتگران و هنرمندان استان است.