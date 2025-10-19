\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u06cc \u063a\u0630\u0627\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0644\u06cc \u0628\u0627\u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u06f3\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 (\u0639)\u0634\u0647\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0648\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n