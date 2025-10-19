به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این نشست به درخواست هنرمندان و پیگیری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد تا گامی در جهت رفع چالش‌های حوزه فرهنگ و هنر برداشته شود.

در این دیدار ابتدا تعدادی از هنرمندان با تشکر از تلاشگران عرصه فرهنگ و هنر، به کمبود بودجه و اعتبار برای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری و توجه به اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری پرداختند و از عدم توجه مسئولان به برنامه‌های فرهنگی و هنری در چند سال گذشته گلایه کردند.

در ادامه سرپرست فرمانداری اشنویه با اشاره به فضای مساعدفرهنگی در این منطقه، قول مساعدت و همراهی هنرمندان در برنامه‌های هنری داد و اعلام کرد: ما در کنار هنرمندان خواهیم بود. همه‌ی نهاد‌ها و دستگاه‌ها نیز باید در این خصوص همکاری و همراهی لازم داشته باشند

در این نشست مقرر شد ضمن تداوم جلسات با هنرمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه ریزی لازم جهت برگزاری همایشها، جشنواره‌ها و ... معمول و همچنین از محل اعتبارات شهرداری اشنویه ۲۰۰ میلیون تومان جهت کمک به برنامه‌های هنرمندان تخصیص و علاوه بر آن کمبود‌ها و نواقص اداره و سالن ارشاد پیگیری و اعتبار لازم برای تعمیر و تجهیز آن لحاظ شود.