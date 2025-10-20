پخش زنده
امروز: -
بر اساس تفاهم ایران و عراق ۷۵ دانشجوی خارجی امسال در دانشگاه صنعت نفت آبادان در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی پذیرش شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بر اساس تفاهم ایران و عراق مبنی بر همکاریهای علمی و فرهنگی، حالا فرصتی برای تدریس استادان ایران در دانشگاههای عراق فراهم شده و هم امکان تحصیل دانشجویان عراقی در کشورمان. ظرفیتهایی که میتواند همکاریهای دو کشور را در زمینههای مختلف گسترش دهد.
دانشگاههای آبادان و خرمشهر با توسعه ظرفیتهای آموزشی و گسترش همکاریهای بینالمللی، به یکی از مقاصد اصلی تحصیل دانشجویان خارجی، بهویژه از کشور عراق تبدیل شدهاند.
دانشگاه صنعت نفت آبادان در سال تحصیلی جدید، ۷۵ دانشجوی خارجی را در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی پذیرش کرده است. این دانشجویان عمدتاً از کشور عراق هستند و در رشتههای تخصصی فنی و مهندسی مشغول به تحصیل خواهند شد.
مدیر امور بینالملل دانشگاه علوم پزشکی آبادان نیز گفت: تمامی دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در دانشگاههای منطقه، پیش از ورود به کشور بهطور کامل غربالگری و ارزیابی میشوند تا از نظر سلامت، صلاحیت علمی و مدارک تحصیلی، مورد تأیید قرار گیرند.
وی افزود: این روند، علاوه بر تضمین کیفیت آموزشی، موجب ارتقای سطح همکاریهای علمی میان دو ملت همسایه ایران و عراق شده است.
حضور دانشجویان خارجی در دانشگاههای آبادان و خرمشهر، جلوهای از پیوند فرهنگی، علمی و اجتماعی میان دو ملت است که نقش مهمی در گسترش ارتباطات منطقهای و تبادلات علمی ایفا میکند.
دانشگاههای جنوب غرب کشور در سالهای اخیر با توسعه رشتههای تخصصی، ایجاد امکانات خوابگاهی و آزمایشگاهی، و تقویت برنامههای آموزشی بینالمللی، در مسیر تبدیل شدن به قطب آموزش عالی فرامرزی گام برداشتهاند.