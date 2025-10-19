پخش زنده
۸۰۰ بسته غذای کودک بدون مجوز بهداشتی از واحدی تولیدی غیر مجاز در کاشان توقیف و واحد تولیدی هم مهروموم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ارزیابی فرآوردههای خوراکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در پی بازرسیهای کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه از یک کارگاه غیرمجاز تولید غذای کودک، ۸۰۰ بسته انواع غذای کودک بدون مجوز بهداشتی و همچنین ۸۰۰۰ برچسب غیرمجاز کشف و توقیف شد.
الهام تاجر تاکید کرد: این محصولات بدون حضور مسئول فنی و بهصورت غیرقانونی تولید و برای عرضه به بازار آماده شده بودند که با دستور مقام قضائی، واحد تولیدی مربوطه پلمب و تمامی محصولات توقیف شد.
مدیر نظارت بر فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه گفت: بررسیهای آزمایشگاهی نشان داد که این محصولات نه تنها با استانداردهای ملی مطابقت نداشته، بلکه مصرف آنها میتواند سلامت عمومی را بهطور جدی تهدید کند.
الهام تاجر با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر روند تولید و عرضه فرآوردههای غذایی گفت: تولید هرگونه محصول غذایی بدون حضور مسئول فنی واجد صلاحیت، تخلف آشکار و نقض اصول ایمنی و بهداشتی است.
وی از شهروندان خواست با تهیه فرآوردههای غذایی و مکملهای ویژه کودکان از مراکز معتبر مانند داروخانهها، در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عرضه محصولات بدون مجوز، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا شماره تماس ۰۳۱۵۵۴۷۳۰۲۵ اطلاع دهند.
مدیر ارزیابی فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تاکید کرد: این اقدام در راستای صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از عرضه محصولات غیرمجاز به بازار انجام شده است.