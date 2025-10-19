به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت:با توجه به افزایش نارضایتی رانندگان و گزارش‌های مردمی مبنی بر خیرگی و مزاحمت نوری ناشی از چراغ‌های زنون، پلیس راه طرح برخورد با این تخلف را در تمامی محور‌های اصلی و فرعی استان به اجرا گذاشته است.

سرهنگ علی مولوی ادامه داد: در طول اجرای یک‌هفته‌ای این طرح، مأموران پلیس راه با چهار هزار و هشت مورد تخلف مربوط به نصب چراغ‌های زنون و چراغ‌های سفید خیره‌کننده غیر استاندارد برخورد کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۶۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر خطرات این چراغ‌ها گفت: چراغ‌های زنون غیر استاندارد نه تنها موجب خیرگی و کاهش دید دیگر رانندگان در شب می‌شود، بلکه یکی از عوامل مهم بروز تصادفات جاده‌ای هستند.

سرهنگ مولوی از رانندگان خواست پیش از هرگونه تغییر یا نصب تجهیزات نوری روی خودرو، از مجاز بودن آن اطمینان حاصل کنند.

وی ادامه داد: پلیس راه استان اصفهان با قاطعیت و در چارچوب قانون همچنان با خودرو‌های دارای چراغ‌های غیر استاندارد برخورد کرده و این طرح تا دستیابی به کاهش محسوس تخلفات نوری ادامه خواهد داشت.