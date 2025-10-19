به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدرضا جولایی افزود: طرحی که نه‌تنها در راستای حفظ محیط زیست است، بلکه گامی مهم در بهره‌وری انرژی و توسعه پایدار به شمار می‌رود.



وی از پیشرفت قابل توجه طرح‌های کاهش گاز‌های مشعل در پالایشگاه‌های پارس جنوبی خبر داد و گفت: با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، تا سال ۱۴۰۵ میزان گاز‌های مشعل این مجتمع عظیم گازی به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.



مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: از سال ۱۳۹۸، شرکت ملی گاز ایران دو طرح راهبردی با اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت را با هدف کاهش چشمگیر گاز‌های مشعل در پارس جنوبی آغاز کرد.

وی بیان کرد: طی این مدت، به‌ویژه در یک سال اخیر، پیشرفت‌های قابل‌توجهی حاصل شده و میزان گاز‌های مشعل از حدود ۱۰ میلیون مترمکعب در روز به ۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. این کاهش، معادل ۴۰ درصد نسبت به سال‌های گذشته بوده و پروژه‌های مرتبط تاکنون بیش از ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

جولایی افزود: در پروژه‌های بلندمدت، شرکت‌های منتخب از طریق برگزاری مزایده، مأموریت دارند تا این عدد را به ۳ میلیون مترمکعب در روز برسانند. این طرح‌ها نیز تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌اند و مطابق برنامه‌ریزی‌ها، تا پایان سال ۱۴۰۵ به‌طور کامل اجرایی خواهند شد.



مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران در پایان تأکید کرد: با بهره‌برداری کامل از این پروژه‌ها، حدود ۷۰ درصد گاز‌های مشعل پارس جنوبی معادل ۷ میلیون مترمکعب در روز جمع‌آوری خواهد شد. بخش باقی‌مانده نیز صرفاً به منظور حفظ ایمنی و الزامات فرآیندی پالایشگاه‌ها استفاده خواهد شد.