به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: هوای گیلان تا ظهر سه شنبه صاف تا نیمه ابری، همراه با افزایش دمای ۲ تا ۴ درجه‌ای، وزش باد و مه آلودگی هوا پیش بینی شده است.

وی با اشاره به بارش‌های پراکنده و زودگذر باران در این مدت، افزود: گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته لوشان با ۲۴ درجه دما و خنک‌ترین منطقه دیلمان با ۷ درجه دما گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۲ درجه و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است، گفت: دریای خزر با ارتفاع ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید تا ظهر سه شنبه مناسب است.

محمد دادرس همچنین از ورود سامانه سرد و بارشی از عصر سه شنبه و فعالیت آن تا اواخر وقت چهارشنبه خبر داد.