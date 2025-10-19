پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: هوای استان تا ظهر سه شنبه صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش دمای ۲ تا ۴ درجه پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: هوای گیلان تا ظهر سه شنبه صاف تا نیمه ابری، همراه با افزایش دمای ۲ تا ۴ درجهای، وزش باد و مه آلودگی هوا پیش بینی شده است.
وی با اشاره به بارشهای پراکنده و زودگذر باران در این مدت، افزود: گرمترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته لوشان با ۲۴ درجه دما و خنکترین منطقه دیلمان با ۷ درجه دما گزارش شد.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۲ درجه و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است، گفت: دریای خزر با ارتفاع ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، برای فعالیتهای دریانوردی و صید تا ظهر سه شنبه مناسب است.
محمد دادرس همچنین از ورود سامانه سرد و بارشی از عصر سه شنبه و فعالیت آن تا اواخر وقت چهارشنبه خبر داد.