به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حمیدرضا بهاروند گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به سمت یک پزشک در یکی از محلات این شهرستان، بلافاصله دستورات ویژه جهت دستگیری عامل تیراندازی صادر شد.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی عامل تیراندازی را شناسایی و با استفاده از ظرفیت بزرگان و منتفذین محلی پس از هماهنگی قضائی در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد.

فرمانده انتظامی مسجدسلیمان با اشاره به کشف سلاح بکار رفته در تیراندازی تصریح کرد: متهم انگیزه تیراندازی را شخصی عنوان کرد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.