به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در آیین افتتاح این پروژه، منتظری مدیر هنرستان انقلاب با اشاره به جزئیات اجرای طرح گفت: این سالن ورزشی در قالب طرح «شهید سلیمانی ۲» با مشارکت وزارت آموزش‌وپرورش و با هزینه‌ای بالغ بر یک‌میلیارد و هفتصد میلیون تومان احداث شده است.

وی افزود: از این میزان، هفتصد میلیون تومان از محل اعتبارات وزارت آموزش‌وپرورش و یک‌میلیارد تومان از محل مشارکت‌های مردمی تأمین شده است.

منتظری هدف از احداث سالن‌های ورزشی در مدارس را ایجاد فضا‌های استاندارد برای تقویت تربیت‌بدنی و سلامت دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: فراهم شدن چنین محیط‌هایی موجب افزایش نشاط، رشد جسمی و کاهش آسیب‌های ناشی از کم‌تحرکی در میان دانش‌آموزان می‌شود.