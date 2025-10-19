پخش زنده
مسابقات لیگ واترپلو رده سنی زیر ۱۴ سال سوم و چهارم آبان به میزبانی خرمشهر برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آبادان، در راستای تقویت ورزشهای آبی و شناسایی استعدادهای جوان، مسابقات لیگ واترپلو رده سنی زیر ۱۴ سال پسران طی روزهای سوم و چهارم آبان ماه ۱۴۰۴ در استخر شهید جهانآرای خرمشهر برگزار خواهد شد.
این رویداد ورزشی با شعار ورزش، همبستگی ملی، ایران قوی پیگیری میشود و نمایندگان تیمهای مستعد از استانهای مختلف برای رقابتی سالم و دوستانه در این آوردگاه حاضر خواهند شد.
برگزاری چنین مسابقاتی نقش بسزایی در انسجام بخشی به ورزش کشور و ایجاد روحیه نشاط و خودباوری در نسل نوجوان دارد.
۱۰ تیم در این دیدارها شامل ۳ تیم از فارس، ۲ تیم اصفهان، شهرکرد، کردستان و یک تیم منتخب خوزستان حضور دارند.