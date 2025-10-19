پخش زنده
بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جوی نسبتاً پایدار را بر روی استان نشان میدهد و در این ایام غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ استان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : از فردا تا روز سهشنبه شاهد کاهش دما بین ۲ تا ۴ درجه در اغلب استان خواهیم بود.
محمد سبزه زاری افزود : شمال خلیج فارس تا روز سهشنبه در بعضی ساعات مواج است.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۳۹.۸ و ایذه با دمای ۹.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۸.۸ و کمینه دمای ۱۸.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.