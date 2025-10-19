



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در اجلاسیه بین‌المللی شهیدان راه قدس در شیراز، از سه کتاب درباره شهیده معصومه کرباسی « پیوند اشک و لبخند » ، «آرزو شدی» و «یکبار دیگر صدایم کن بابا» رونمایی شد .

اجلاسیه بین‌المللی شهیدان راه قدس به یاد شهیدان «رضا عواضه» و «معصومه کرباسی» که در حمله رژیم صهیونیستی در لبنان به شهادت رسیدند، صبح امروز در تالار حافظ شیراز برگزار شد .

در این مراسم که با حضور خانواده‌های شهدا، فرزندان شهیدان عواضه و کرباسی، سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس و جمعی از مسئولان نظامی و ارشد استان فارس در حال اجراست، یاد و خاطره شهدای مقاومت و مدافعان آرمان قدس گرامی داشته شد.