منابع فلسطینی، از حمله هوایی جنگنده‌های اسرائیلی به منطقه رفح در جنوب غزه و نقض آتش بس در این منطقه خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از کانال خبری القسطل، منابع اسرائیلی اعلام کردند مبارزان حماس برای حمله به یک گروه از عناصر یاسر ابوشباب در رفح تلاش کردند که با یک خودروی ارتش اسرائیل مواجه شدند و آن را منفجر کردند.

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع مطلع اعلام کرد هدف از حملات هوایی به رفح, تلاش برای حمایت از شبه نظامیان یاسر ابوشباب است.

ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواست به ارتش دستور از سرگیری جنگ در نوار غزه را بدهد.

کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد: نیروی هوایی این رژیم در واکنش به انفجار رفح، چند هدف را در این شهر بمباران کرد.

منابع فلسطینی اعلام کردند درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که نیرو‌های اسرائیلی قصد داشتند از عوامل داخلی خود در غزه پشتیبانی کنند و به سمت نیرو‌های فلسطینی آتش گشودند.

بمباران ۲۰ هدف در غزه از سوی جنگنده‌های اسرائیلی

رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که نیروی هوایی این رژیم تاکنون بیست هدف را در مناطق رفح و دیرالبلح در غزه بمباران کرده است.

علی رغم تکذیب نقض آتش‌بس در جنوب غزه از سوی قسام، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به ۲۰ نقطه در مناطق مختلف غزه حمله کردند.

همزمان دفتر نتانیاهو از قول وی اعلام کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور حملات علیه اهداف متعلق به مقاومت را صادر کرده است.

از سوی دیگر یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: حماس امروز درسی سخت خواهد گرفت تا بداند که ارتش اسرائیل بر حمایت از نظامیانش و ممانعت از وارد شدن آسیب به آنها بسیار جدی است. ما دستورهایی به ارتش برای اقدام علیه اهداف نظامی حماس در غزه دادیم. حماس تاوان سنگینی برای هر تیراندازی و نقض آتش بس خواهد پرداخت و اگر پیام را نگیرد حملات تشدید خواهد شد.

چند شهید و زخمی در بمباران شمال نوار غزه

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: در حملات هوایی به شهر جبالیا در شمال نوار غزه، چند فلسطینی شهید و زخمی شدند.

بعضی رسانه‌های عربی پیش از این از وقوع حادثه امنیتی جدید در جبالیا خبر داده بودند.