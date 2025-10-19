رسانه های رژیم صهیونیستی از کشته شدن دو نظامی و زخمی شدن دو نظامی بر اثر انفجار بمب و تیراندازی تک تیراندازان در رفح خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کانال خبری القسطل، منابع اسرائیلی اعلام کردند مبارزان حماس برای حمله به یک گروه از عناصر یاسر ابوشباب در رفح تلاش کردند که با وجود یک خودروی ارتش اسرائیل مواجه شدند و آن را منفجر کردند.

کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع مطلع اعلام کرد هدف از حملات هوایی به رفح, تلاش برای حمایت از شبه نظامیان یاسر ابوشباب است.

ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواست به ارتش دستور از سرگیری جنگ در نوار غزه را بدهد.

کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این رژیم در واکنش به انفجار رفح، چند هدف را در این شهر بمباران کرد.گ

چند شهید و زخمی در بمباران شمال نوار غزه

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: در حملات هوایی به شهر جبالیا در شمال نوار غزه، چند فلسطینی شهید و زخمی شدند.

بعضی رسانه‌های عربی پیش از این از وقوع حادثه امنیتی جدید در جبالیا خبر داده بودند.