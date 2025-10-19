پخش زنده
مراسم ۱۳ آبان در گلپایگان با یاد وخاطره سردار شهید حاج حسین سلامی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ علی اکبر رضایی فرماندار گلپایگان در جلسه هماهنگی ۱۳ آبان گفت: روز ۱۳ آبان فقط مختص دانش آموزان نیست و همه اقشار با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ آّبان جنایات استکبار جهانی را محکوم کنند.
سید عباس میر کریمی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گلپایگان نیز گفت:به مناسبت ۱۳ آبان به مدت یک هفته برنامههای ویژهای شامل برگزاری یادوارههای شهدا؛ برپایی نمایشگاه و مسابقات عکاسی در شهرستان گلپایگان برگزار میشود.