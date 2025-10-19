پخش زنده
شهردار شهرکرد گفت: ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای احیای کارخانه بازیافت دریافت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدحسین واحدیان گفت: با تصویب طرح جامع در حوزه پسماند موفق به دریافت ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی کم بهره با سود ۹ درصد از وزارت کشور شدیم. این وام برای احیای کارخانه تأیید شده و اکنون به بانک عامل واریز شده است.
وی افزود: با انتخاب پیمانکار برای ساخت کارخانه و خرید تجهیزات مورد نیاز، قراردادهایی منعقد کردهایم، همزمان با ساخت تجهیزات، پرداختهای مربوط به صورت وضعیتها را از بانک دریافت میکنیم.
وی تصریح کرد: هدف این است که تا پایان سال مرحله نخست کارخانه بازیافت راهاندازی شود و دیگر زبالهها به به طور مستقیم به محل دفن نروند، در ابتدا، زبالهها به کارخانه منتقل شده و فرآیند تفکیک و پردازش انجام خواهد شد.